El juez ordena una inspección en la casa de San Vicente y peritar el iPhone de Cirio

El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó una inspección en la casa del country San Vicente Club de Chacras, donde vivían el ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde y su ex esposa, la modelo y presentadora Jésica Cirio en 2023, cuando ella grabó los videos que se difundieron el fin de semana mostrando fajos de dólares en efectivo en bolsas de plástico en los placards de las habitaciones. PERFIL pudo confirmar que el ex jefe de Gabinete bonaerense ya no vive allí.

En la resolución de Armella, a la que accedió PERFIL, el juez libró un oficio dirigido al Gerente de La Nación S.A, el medio que publicó los videos con el objetivo de acceder a los originales, y citó al periodista Diego Suárez, que entrevistó a la ex pareja de Cirio Elías Piccirilo, a una audiencia testimonial.

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El allanamiento en la casa del country San Vicente Club de Chacras busca “constatar si las imágenes del video divulgado en los medios de comunicación, o bien, los que sean agregados a la presente, han sido obtenidas en ese lugar”. Se trata de la finca N° 275, instalada sobre los lote 242 y 243 del Barrio Fincas de San Vicente Club de Chacras, en la calle Juan Pablo II al 1600, en la intersección con la ruta N° 58 del partido de San Vicente, provincia de Buenos Aires.

En la resolución de este miércoles, Armella también citó a declarar al personal policial que participó en el procedimiento (entre el 1 de julio y hasta el 8 del próximo mes) y a dos empleadas que trabajaron para el matrimonio, Ana Liz Ferreira Mareco y Milagros Ayelén Escuderos.

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Con el objetivo de constatar si en el lugar “se convocó a personal de la construcción para hacer reformas”, el juez Armella ordenó al titular de la administración del country que entregue todos los registros de visitas correspondientes a la propiedad donde vivieron Insaurralde y Cirio desde el año 2022 y hasta 2023.

Para hacer entrega de ese informe, el juez ordenó a la Gendarmería presentarse este jueves 25 a las 8 en el domicilio correspondiente a la Administración del barrio “Fincas de San Vicente - Club de Chacras”.

Armella también ordenó un peritaje sobre el teléfono celular Iphone 17 A 3523 que el abogado de Cirio entregó este martes en el juzgado junto con la clave. El juez le pidió a la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional Argentina que extraiga "el contenido de aplicaciones que se encuentren instaladas, historial de navegación de internet, fotografías y videos, como cualquier otro tipo de archivos, con especial relevancia en la determinación de información relacionada con datos que evidencien la comisión del delito que en la presente causa se investiga".

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La misma medida indicó sobre un iPad, una Tablet Samsung, 3 Dispositivos Pendrives y un pendrive vehicular secuestrados en el domicilio del barrio de Belgrano de Cirio, en el allanamiento que se hizo el último domingo. “Todo ello -escribió Armella- con el objeto de identificar conversaciones, transferencias, registros contables o material audiovisual (especialmente archivos de video de contenido patrimonial) que vinculen a los investigados con las maniobras de lavado de activos o incremento patrimonial injustificado”.