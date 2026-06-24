Un testigo confirmó que llevó dólares desde la oficina de Piccirillo a la casa de Martín Migueles

Marcelo Leguizamón, excadete del financista Elías Piccirillo (el exmarido de Jésica Cirio), declaró ante la Justicia y confirmó que llevaba dólares desde las oficinas de su jefe hacia la vivienda del novio de Wanda Nara, Martín Migueles.

El testigo, al que también se conoce por el apodo de “Pan Dulce”, se presentó ante el fiscal federal Franco Picardi y afirmó que llevó, al menos dos veces, fajos de dinero. Su declaración ayudó al esclarecimiento del funcionamiento de la cueva cambiaria Arg Exchange, donde Piccirillo controlaba el 90% de las acciones.

Elías Piccirillo y Jesica Cirio

El nombre de Leguizamón surgió como consecuencia de las pericias que la Justicia le realizó al celular de Migueles, donde aparecía como el supuesto encargado de trasladar divisas en el circuito paralelo. Durante 2023, Arg Exchange movió, de forma sospechosa, 251 millones de dólares.

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La declaración del testigo forma parte de la investigación por maniobras ilegales realizadas a través del “rulo financiero”, el uso del SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina) para conseguir dólares durante la presidencia de Alberto Fernández, y el lavado de activos.

Migueles y Piccirillo además de ser amigos eran socios comerciales y, en la actualidad, están coimputados en esta causa judicial. Según testimonios, Migueles habría participado de forma activa en estas maniobras financieras.

En la actualidad, el ex de Jesica Cirio y el novio de Wanda Nara están enfrentados: Piccirillo, quien cumple prisión domiciliaria, declaró sentirse traicionado por Migueles, y lo acusó de ser el verdadero líder de los negocios oscuros que lo perjudicaron a él.

Martín Migueles y Wanda Nara

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El fiscal federal Franco Picardi identificó a “dos de los cuatro empresarios” que habrían pagado sobornos para tener acceso a las autorizaciones de importación y, de esa forma, conseguir dólares oficiales que luego habrían sido llevados al mercado blue, donde las divisas eran vendidas al doble de su valor de compra.

Estas maniobras se realizaron entre 2020 y 2023, en el contexto del cepo cambiario y del sistema SIRA. Según el expediente, los pagos ilegales iban del 10 al 15% del monto de las operaciones.

El expediente también sumó audios y videos atribuidos a Migueles, que está siendo investigado por supuestas maniobras con permisos de importación y operaciones cambiarias. En el material que logró secuestrarse se ven referencias a compras de relojes de primeras marcas, vehículos de alta gama y celebraciones por el aumento de la brecha cambiaria.

HM/ML