En el marco de la causa que investiga presuntos sobornos para aprobar las SIRA, la investigación del fiscal federal Franco Picardi avanzó y puso el foco en Patricio Guido Marre, quien comenzó a ser investigado tras ser identificado como "Pato", una figura central que aparecía en los mensajes del celular de Martín Migueles.

Fuentes judiciales indicaron a Clarín que el hombre comenzó a ser investigado tras conocerse su rol central por mensajes que decían: "Después de última es cuando empiezan a salir las grandes arreglamos un porcentaje porque vos obviamente te movés para conseguir el cliente, yo me muevo para laburar con la mina esta, y Pato obviamente nos hizo el vínculo".

Investigación de las SIRA: peritaron celulares de exfuncionarios del BCRA y financistas vinculados a Elías Piccirillo

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Según trascendió, Marre no es funcionario público y se dedica al rubro inmobiliario, aunque es señalado por la justicia como la persona que se habría vinculado a funcionarios para lograr la aprobación de las SIRA a cambio de sobornos durante la gestión presidencial de Alberto Fernández y Sergio Massa frente al Ministerio de Economía.

En el marco de la investigación, la Fiscalía solicitó todas las llamadas entrantes y salientes desde el 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023 de los celulares de Marre y Héctor "Pipo" Caputto, otro de los presuntos intermediarios, junto al registro de visitas a las casas de Migueles y su socio Elías Piccirillo en Nordelta.

La causa investiga el rulo con el dólar para obtener la moneda al precio oficial y venderlo al paralelo durante el período en el que regía el cepo cambio y también el pago de entre 10% y 15% de sobornos para obtener la aprobación del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Migueles, por su parte, aparece vinculado a ambos hechos.

Durante los peritajes, las autoridades hallaron en el celular de Migueles conversaciones con respecto a la gestión de las coimas con empresas para obtener las aprobaciones y se detectó que una de las personas que cumplía el rol de intermediario con los funcionarios era "Pipo" Caputto, al mismo tiempo que en las charlas figuraba "Pato".

"Nos quedan 1100 USD para repartir más o menos. Avísame vos como querés hacer con…no sé si hablaste algo con Pato, no sé si hablaste con él (...) Pero lo que tenemos que dividir entre nosotros son esos 1100 USD", se indicaba en uno de los mensajes.

En otra de las charlas sustraídas de uno de los dispositivos secuestrados, se añadió: "Escúchame, yo la cobro mañana y sino la pongo yo, tranquilo. 1244 cada uno. Avísame si le damos algo a Pato, si no le damos nada".

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"Pato obviamente nos hizo el vínculo", sostuvo luego Caputto en un mensaje dirigido a Migueles, por lo que para la justicia a cargo de la investigación no hay duda de que el vínculo mencionado habla del puente hacia funcionarios públicos que aún no fueron identificados.

En este contexto, desde la Fiscalía se logró determinar la identidad de "Pato", que era solo un sobrenombre, y también se tuvo en cuenta que en el celular de Migueles se encontró un contacto agendado como "Pato Juli", cuyo número se encuentra registrado a nombre de Marre.

"En el propio intercambio mantenido con ese contacto aparece un mensaje automático de identificación de cuenta en el que el usuario se presenta como 'Patricio Marre', circunstancia que refuerza la correspondencia entre el contacto 'Pato Juli' y el nombrado Patricio Guido Marre", explicó el fiscal en su dictamen.

Martín Migueles

Durante la investigación también se determinó que en los mensajes intercambiados entre Migueles y Marre se organizó un encuentro con Caputto en el restaurante "Canta el Gallo" del barrio privado Nordelta el 18 de enero de 2023, poco antes del cumpleaños del hombre dedicado al rubro inmobiliario.

"Los diálogos posteriores al encuentro permiten inferir no sólo que la reunión efectivamente se concretó, sino también que habría resultado altamente positiva para los intervinientes. Migueles y Marre retomaron la conversación realizando comentarios favorables respecto del resultado del encuentro y de la figura de Caputto, a quien describían como una persona confiable y apta para hacer negocios", indicó el fiscal.

En su dictamen, el fiscal sostuvo que "tales referencias resultan particularmente relevantes en tanto guardan directo correlato con el rol que posteriormente exhibe Caputto en las conversaciones vinculadas a la tramitación irregular de SIRAs y habilitaciones irregulares".

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Migueles, por su parte, reconoció ante la justicia el vínculo con "Pato", pero sin dar a conocer su identidad, limitándose a decir que se trataba de la pareja de una amiga de su ex pareja, en referencia a una mujer llamada Julieta que tiene una inmobiliaria, lo que explicaría que el contacto estuviera agendado como "Pato Juli".

En consecuencia, la Justicia decidió avanzar sobre Marre y pidió su registro de llamadas para conocer la existencia de otros vínculos al igual que el registro de visitas a Migueles y a Piccirillo, con el fin de conocer nuevas situaciones o encuentros que aporten mayor información a la investigación.

AS.