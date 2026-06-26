El fiscal pidió la detención de Martín Insaurralde

El fiscal federal Sergio Mola solicitó formalmente la detención de Martín Insaurralde ante el juez Luis Armella, en el marco de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, según consigna La Nación.. Esta última imputación cobró fuerza tras su polémico viaje por el Mediterráneo en 2023 a bordo del yate "Bandido", en compañía de la modelo Sofía Clerici.

Ahora, el juez Armella se encuentra evaluando el pedido de la fiscalía para determinar si ordena o rechaza el arresto de Insaurralde. El expediente sumó un impacto determinante tras la filtración, por parte del diario La Nación, de videos que muestran a su exesposa, Jésica Cirio, contando millones de dólares en el vestidor de la vivienda que compartía con el exfuncionario. A raíz de estas imágenes, la Justicia ordenó hace pocos días el allanamiento de dos propiedades vinculadas a Cirio y a su actual pareja, Elías Piccirillo.

Martín Insaurralde se desempeñó como intendente de Lomas de Zamora entre 2009 y 2021. En ese año, tomó licencia para asumir como jefe de Gabinete del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, un cargo al que accedió impulsado por una gestión directa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

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En septiembre de 2023, la modelo Sofía Clerici publica fotos y videos en sus redes sociales mostrando un viaje de lujo junto a Insaurralde a bordo del yate “Bandido” en el mar Mediterráneo. La ostentación de gastos incompatibles con la declaración jurada del funcionario provoca su renuncia inmediata a la Jefatura de Gabinete de Axel Kicillof y a su candidatura local. Se abren las primeras denuncias por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Al mes siguiente la Justicia federal de Lomas de Zamora prohíbe la salida del país de Insaurralde y Clerici. Días después, se ordenan operativos en sus propiedades, donde se secuestran dispositivos electrónicos, autos de alta gama y casi 600 mil dólares en efectivo en la casa de la modelo en Nordelta. También entra en la investigación su exesposa, Jésica Cirio, por el millonario acuerdo de divorcio presuntamente firmado en el exterior.

Entre 2024 y 2025, el foco judicial se expande hacia el patrimonio general de Insaurralde y una red de sociedades comerciales integradas por familiares y presuntos testaferros. El cruce de datos migratorios revela una cantidad inusual de viajes al exterior sin justificación financiera clara. Las pericias contables buscan determinar el origen de los fondos para costear un nivel de vida que no coincide con sus ingresos como servidor público.

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A mediados de 2026, Lla causa sufre un fuerte cimbronazo tras la filtración periodística de videos que muestran a Jésica Cirio contando millones de dólares en el vestidor de la casa que compartía con el político. La Justicia reacciona con nuevos allanamientos a propiedades de Cirio y su actual pareja, Elías Piccirillo. Ante el riesgo de entorpecimiento y la gravedad de las pruebas, el fiscal Sergio Mola solicita formalmente la detención inmediata de Insaurralde.

La causa penal contra el histórico dirigente peronista se sostiene principalmente sobre tres ejes de sospecha. Un sueldo como intendente o ministro provincial que resulta matemáticamente insuficiente para financiar alquileres de mansiones, viajes frecuentes en primera clase y el alquiler de embarcaciones de lujo en Europa.

La sospecha persistente de un acuerdo de separación secreto con Jésica Cirio que habría rondado los 20 millones de dólares, presuntamente canalizado a través de cuentas offshore en Uruguay o Estados Unidos. Y la hipótesis de que los bienes y empresas de su círculo íntimo (hijos, exparejas y allegados) actuaron como una estructura de pantalla para reingresar dinero de origen injustificado al circuito legal.