La organización social y cultural La Garganta Poderosa resolvió apartar de manera total a uno de sus principales referentes, Nacho Levy, luego de que la sexóloga y escritora Cecilia Ce denunciara públicamente haber sufrido violencia psicológica durante la relación que mantuvo con el periodista y militante social. Apenas hace pocos minutos, la decisión fue comunicada a través de un extenso mensaje difundido en las redes oficiales de la organización.

A partir de lo que explicó, la medida fue adoptada de forma colectiva por la activación de su protocolo de género, una herramienta interna creada para abordar situaciones de violencia contra mujeres y diversidades. De hecho, informó el “corrimiento total” de Levy y sostuvo que los hechos denunciados son incompatibles con cualquier rol de conducción.

Dicha decisión llegó apenas un día después de que Cecilia Ce hiciera público un duro testimonio en sus redes sociales. Sin nombrarlo inicialmente de manera directa, la especialista en sexualidad describió dinámicas de control, hostigamiento, desgaste emocional y privación del descanso que habría atravesado durante la relación.

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Incluso, la denuncia tuvo un impacto aún mayor cuando otras mujeres comenzaron a expresar públicamente experiencias similares. Algunas de ellas fueron la actriz Gloria Carrá y la periodista Sofía Monachelli, quienes respaldaron a Cecilia Ce y relataron situaciones que describieron como violentas en relaciones anteriores con el referente social.

La Poderosa remarcó que la organización está integrada mayoritariamente por mujeres y diversidades que sostienen tareas comunitarias en barrios populares y que la lucha contra las violencias forma parte de su identidad política y social. “Nuestro feminismo no es un discurso, es una práctica cotidiana”, señalaron.

Además explicó que, ante la gravedad de las denuncias, decidió activar los mecanismos previstos para abordar situaciones de violencia de género y sostuvo que los hechos denunciados son incompatibles con cualquier rol de conducción dentro del movimiento. “No miramos para otro lado ni relativizamos los hechos”, afirmaron, al tiempo que destacaron la importancia de acompañar a quienes deciden hacer públicas sus experiencias.

Del mismo modo, los integrantes del colectivo plantearon que desarrollan su trabajo en una sociedad atravesada por prácticas machistas y sostuvieron que el desafío es construir respuestas colectivas frente a esas situaciones. Rechazaron la lógica del escrache y la cancelación como herramientas de intervención, al considerar que no son mecanismos efectivos para enfrentar la violencia de género.

Levy es uno de los fundadores y rostros más conocidos de La Poderosa

Cecilia Ce publicó angustiantes mensajes tras su separación del periodista Nacho Levy: "Por suerte, pude salir"

“Aprendimos en nuestro recorrido que al patriarcado no lo enfrentamos tirando hacia afuera el problema”, expresaron.

La palabra de Cecilia Ce

La sexóloga y divulgadora Cecilia Ce reveló públicamente que atravesó una relación marcada por el abuso emocional y la manipulación psicológica. Aunque en un primer momento evitó mencionar a su expareja, la repercusión de sus publicaciones derivó en la aparición de nuevos testimonios que apuntaron al periodista y referente de La Garganta Poderosa, Nacho Levy, de quien se separó recientemente.

Aquella denuncia comenzó a tomar estado público cuando Ce compartió en sus historias de Instagram una publicación de la Fundación Ixxhe sobre comportamientos asociados a personalidades narcisistas y psicopáticas. “No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir, desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca”, escribió.

De hecho, la licenciada sostuvo que se trata de una conducta “metódica y persistente” y concluyó con una frase que rápidamente generó repercusión: “Por suerte, pude salir”.

La postura de Julia Mengolini ante las acusaciones de Cecilia Ce contra Nacho Levy por violencia: "Esperemos un poquito"

Las publicaciones provocaron una ola de mensajes de apoyo hacia la especialista, conocida por su trabajo de divulgación sobre sexualidad y vínculos. Al día siguiente, mostró parte de las respuestas recibidas y compartió la captura de un mensaje que decía: “Gracias por hablar”. Sobre la imagen escribió: “Así, miles de mensajes. Miles”.

Ante las consultas periodísticas, Ce optó por no ampliar sus declaraciones. Sin embargo, horas más tarde volvió a expresarse en sus redes sociales para agradecer el acompañamiento recibido: “Quiero agradecer la inmensa red que me está acompañando, gracias por estar conmigo, estoy sostenida en el entramado enorme que somos”, manifestó.

También respondió a quienes cuestionaban cómo una profesional especializada en salud mental podía verse involucrada en una relación de esas características: “Hay mucho para decir sobre mecanismos de manipulación, recursos propios y vulnerabilidades, pero sé que es desde lo que construí que he podido salir y puedo hoy contar lo que muchas no”.

Posteriormente profundizó sobre su experiencia personal y afirmó: “Atravesé un vínculo de abuso emocional y no debo sentir vergüenza de seguir adelante, conectando con la vida, con ustedes y con mi trabajo. Mi prioridad fue, y sigue siendo, cuidar mi bienestar y compartir herramientas que puedan ayudar a otras personas a reconocer este tipo de dinámicas y otras cuestiones en sus propios vínculos”.

Cecilia Ce es psicóloga, sexóloga clínica y escritora

Luego, en otra publicación agregó una definición sobre este tipo de situaciones: “El abuso emocional es íntimo, intencional e intermitente (soy encantador/te hago daño)”.

MV