La psicóloga y sexóloga Cecilia Ce volvió a expresarse públicamente después de confirmar la ruptura de su relación con el periodista Nacho Levy y denunciar haber atravesado una situación de abuso emocional. A través de una serie de publicaciones en sus redes sociales, agradeció el acompañamiento recibido y reflexionó sobre las consecuencias que dejó esa experiencia.

En el inicio de su mensaje, la especialista destacó la contención que recibió en las últimas horas. “Quiero agradecer la inmensa red que me está acompañando, gracias por estar conmigo, estoy sostenida en el entramado enorme que somos”, escribió.

Violencia de Género: en tiempos de polarización, persiste el consenso social

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Más adelante, respondió a uno de los cuestionamientos que, según señaló, suelen aparecer en este tipo de casos. “Ante la pregunta que seguramente muchas personas se hacen de ‘si es psicóloga, ¿cómo le pasó a ella?’, hay mucho para decir sobre mecanismos de manipulación, recursos propios y vulnerabilidades, pero sé que es desde quien soy y desde lo que construí que he podido salir y puedo hoy contar lo que muchas no pudieron”, expresó.

La psicóloga también remarcó que haber vivido una relación de esas características no debe ser motivo de culpa ni de vergüenza. “Y si, atravesé un vínculo de abuso emocional y no debo sentir verguenza de seguir adelante, conectando con la vida, con uds y con mi trabajo”, sostuvo.

Caso Agostina Vega: hallaron rastros de sangre en la casa de Barrelier y hay una cuarta sospechosa en la mira

En ese sentido, explicó que su principal objetivo continúa siendo preservar su bienestar y aportar herramientas para que otras personas puedan identificar señales de violencia psicológica en sus propias relaciones. “Mi prioridad fue, y sigue siendo, cuidar mi bienestar y compartir herramientas que puedan ayudar a otras personas a reconocer este tipo de dinámicas y otras cuestiones en sus propios vínculos”, afirmó.

Antes de finalizar, volvió a agradecer las muestras de afecto que recibió tras hacer pública su historia y compartió una definición sobre el abuso emocional. “El abuso emocional es: íntimo, intencional e intermitente (soy encantador/ te hago daño)”, concluyó.

Los registros indican que en once años hubo 3424 muertes por violencia de género

Quién es Nacho Levy

Ignacio “Nacho” Levy es periodista, docente y uno de los referentes más reconocidos de La Poderosa, la organización social surgida en villas y barrios populares que, con el paso de los años, adquirió un rol central en el debate público sobre derechos humanos, vivienda y violencia institucional.

Su proyección nacional se consolidó a partir de La Garganta Poderosa, la revista impulsada por la organización, que instaló en la agenda mediática distintas problemáticas de los sectores populares y realizó entrevistas a referentes de la política, el deporte y el espectáculo, tanto de Argentina como del exterior.

El amor no las mató, sus parejas sí: el 59% de los femicidas eran parejas o exparejas

A lo largo de más de veinte años, Levy participó en debates públicos, programas de televisión y distintos espacios vinculados al activismo social, convirtiéndose en una de las voces más representativas de La Poderosa.

Sin embargo, en los últimos días su nombre volvió a cobrar notoriedad luego de que Cecilia Ce, con quien mantenía una relación sentimental, compartiera una serie de publicaciones sobre dinámicas de control y violencia psicológica que fueron interpretadas como una referencia directa al vínculo que ambos mantuvieron.

CS/LT