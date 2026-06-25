Quiniela de hoy jueves 25 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del jueves 25 de junio

• A la cabeza: 3072

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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3072 6091 4118 1532 2781 9367 2011 7642 5938 8393 5111 4966 3083 6463 4775 8426 8393 6938 8271 1400

Resultados Quiniela Previa Provincia del jueves 25 de junio

• A la cabeza: 8984

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8984 6671 9931 5177 2952 8972 9729 7924 1110 0173 5300 9354 7740 9194 1053 5980 3484 3035 8765 5447

Resultados Quiniela Primera Nacional del jueves 25 de junio

• A la cabeza: 8222

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8222 5732 9184 5087 8281 4921 3616 5936 0118 1387 5111 4966 3083 6463 4775 8426 8393 6938 8271 1400

Resultados Quiniela Primera Provincia del jueves 25 de junio

• A la cabeza: 7499

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7499 8286 2150 2416 9904 7829 7889 8584 5144 6557 1588 1919 1303 0054 3094 9091 1326 3787 3695 0660

Resultados Quiniela Matutina Nacional del jueves 25 de junio

• A la cabeza: 7572

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7572 6544 7418 2633 9928 2078 7723 6751 3526 3733 6610 8187 6145 6035 4739 2619 1420 9581 3976 5607

Resultados Quiniela Matutina Provincia del jueves 25 de junio

• A la cabeza: 5851

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5851 7386 5099 7218 2926 8128 8236 4310 6503 3890 6671 2414 5611 6000 3872 6662 3972 8503 1012 3549

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del jueves 25 de junio

• A la cabeza: 1916

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1916 3543 6871 6535 7551 7720 2139 2184 4862 2146 0361 8810 2954 8332 9849 8221 8237 3741 6128 3564

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del jueves 25 de junio

• A la cabeza: 6515

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6515 8588 8210 1292 5389 8916 2723 5604 5525 0163 2529 7411 9771 1910 4392 0585 9959 2325 7347 8336

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del jueves 25 de junio

• A la cabeza: 5191

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5191 1261 0689 9642 7130 6101 0504 0849 0401 1982 5729 9021 5824 7619 2702 0199 0971 8483 1709 6061

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del jueves 25 de junio

• A la cabeza: 9020

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9020 8729 6499 4175 5056 3121 5935 3811 2858 6292 3444 3954 3162 5912 0010 3650 3006 0995 6709 7208

Resultados de la Quiniela del jueves 25 de junio por provincia

Resultados Córdoba

La Previa: 0891

La Primera: 6172

Matutina: 3087

Vespertina: 5520

Nocturna: 7968

Resultados Santa Fe

La Previa: 5649

La Primera: 8017

Matutina: 3820

Vespertina: 9574

Nocturna: 3625

Resultados Entre Ríos

La Previa: 5104

La Primera: 3922

Matutina: 8923

Vespertina: 9594

Nocturna: 0461

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: