jueves 25 de junio de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy jueves 25 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, jueves 25 de junio. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock
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La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del jueves 25 de junio

• A la cabeza: 3072

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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  1. 3072

  2. 6091

  3. 4118

  4. 1532

  5. 2781

  6. 9367

  7. 2011

  8. 7642

  9. 5938

  10. 8393

  11. 5111

  12. 4966

  13. 3083

  14. 6463

  15. 4775

  16. 8426

  17. 8393

  18. 6938

  19. 8271

  20. 1400

Resultados Quiniela Previa Provincia del jueves 25 de junio

• A la cabeza: 8984

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8984

  2. 6671

  3. 9931

  4. 5177

  5. 2952

  6. 8972

  7. 9729

  8. 7924

  9. 1110

  10. 0173

  11. 5300

  12. 9354

  13. 7740

  14. 9194

  15. 1053

  16. 5980

  17. 3484

  18. 3035

  19. 8765

  20. 5447

Resultados Quiniela Primera Nacional del jueves 25 de junio

• A la cabeza: 8222

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8222

  2. 5732

  3. 9184

  4. 5087

  5. 8281

  6. 4921

  7. 3616

  8. 5936

  9. 0118

  10. 1387

  11. 5111

  12. 4966

  13. 3083

  14. 6463

  15. 4775

  16. 8426

  17. 8393

  18. 6938

  19. 8271

  20. 1400

Resultados Quiniela Primera Provincia del jueves 25 de junio

• A la cabeza: 7499

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7499

  2. 8286

  3. 2150

  4. 2416

  5. 9904

  6. 7829

  7. 7889

  8. 8584

  9. 5144

  10. 6557

  11. 1588

  12. 1919

  13. 1303

  14. 0054

  15. 3094

  16. 9091

  17. 1326

  18. 3787

  19. 3695

  20. 0660

Resultados Quiniela Matutina Nacional del jueves 25 de junio

• A la cabeza: 7572

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7572

  2. 6544

  3. 7418

  4. 2633

  5. 9928

  6. 2078

  7. 7723

  8. 6751

  9. 3526

  10. 3733

  11. 6610

  12. 8187

  13. 6145

  14. 6035

  15. 4739

  16. 2619

  17. 1420

  18. 9581

  19. 3976

  20. 5607

Resultados Quiniela Matutina Provincia del jueves 25 de junio

• A la cabeza: 5851

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5851

  2. 7386

  3. 5099

  4. 7218

  5. 2926

  6. 8128

  7. 8236

  8. 4310

  9. 6503

  10. 3890

  11. 6671

  12. 2414

  13. 5611

  14. 6000

  15. 3872

  16. 6662

  17. 3972

  18. 8503

  19. 1012

  20. 3549

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del jueves 25 de junio

• A la cabeza: 1916

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1916

  2. 3543

  3. 6871

  4. 6535

  5. 7551

  6. 7720

  7. 2139

  8. 2184

  9. 4862

  10. 2146

  11. 0361

  12. 8810

  13. 2954

  14. 8332

  15. 9849

  16. 8221

  17. 8237

  18. 3741

  19. 6128

  20. 3564

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del jueves 25 de junio

• A la cabeza: 6515

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6515

  2. 8588

  3. 8210

  4. 1292

  5. 5389

  6. 8916

  7. 2723

  8. 5604

  9. 5525

  10. 0163

  11. 2529

  12. 7411

  13. 9771

  14. 1910

  15. 4392

  16. 0585

  17. 9959

  18. 2325

  19. 7347

  20. 8336

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del jueves 25 de junio

• A la cabeza: 5191

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5191

  2. 1261

  3. 0689

  4. 9642

  5. 7130

  6. 6101

  7. 0504

  8. 0849

  9. 0401

  10. 1982

  11. 5729

  12. 9021

  13. 5824

  14. 7619

  15. 2702

  16. 0199

  17. 0971

  18. 8483

  19. 1709

  20. 6061

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del jueves 25 de junio

• A la cabeza: 9020

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9020

  2. 8729

  3. 6499

  4. 4175

  5. 5056

  6. 3121

  7. 5935

  8. 3811

  9. 2858

  10. 6292

  11. 3444

  12. 3954

  13. 3162

  14. 5912

  15. 0010

  16. 3650

  17. 3006

  18. 0995

  19. 6709

  20. 7208

Resultados de la Quiniela del jueves 25 de junio por provincia

Resultados Córdoba

  • La Previa: 0891

  • La Primera: 6172

  • Matutina: 3087

  • Vespertina: 5520

  • Nocturna: 7968

Resultados Santa Fe

  • La Previa: 5649

  • La Primera: 8017

  • Matutina: 3820

  • Vespertina: 9574

  • Nocturna: 3625

Resultados Entre Ríos

  • La Previa: 5104

  • La Primera: 3922

  • Matutina: 8923

  • Vespertina: 9594

  • Nocturna: 0461

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

  • La Previa: 10:15 hs.

  • La Primera: 12:00 hs.

  • La Matutina: 15:00 hs.

  • La Vespertina: 18:00 hs.

  • La Nocturna: 21:00 hs.

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