Quiniela de hoy jueves 25 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa Nacional del jueves 25 de junio
• A la cabeza: 3072
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
3072
-
6091
-
4118
-
1532
-
2781
-
9367
-
2011
-
7642
-
5938
-
8393
-
5111
-
4966
-
3083
-
6463
-
4775
-
8426
-
8393
-
6938
-
8271
-
1400
Resultados Quiniela Previa Provincia del jueves 25 de junio
• A la cabeza: 8984
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
8984
-
6671
-
9931
-
5177
-
2952
-
8972
-
9729
-
7924
-
1110
-
0173
-
5300
-
9354
-
7740
-
9194
-
1053
-
5980
-
3484
-
3035
-
8765
-
5447
Resultados Quiniela Primera Nacional del jueves 25 de junio
• A la cabeza: 8222
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
8222
-
5732
-
9184
-
5087
-
8281
-
4921
-
3616
-
5936
-
0118
-
1387
-
5111
-
4966
-
3083
-
6463
-
4775
-
8426
-
8393
-
6938
-
8271
-
1400
Resultados Quiniela Primera Provincia del jueves 25 de junio
• A la cabeza: 7499
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
7499
-
8286
-
2150
-
2416
-
9904
-
7829
-
7889
-
8584
-
5144
-
6557
-
1588
-
1919
-
1303
-
0054
-
3094
-
9091
-
1326
-
3787
-
3695
-
0660
Resultados Quiniela Matutina Nacional del jueves 25 de junio
• A la cabeza: 7572
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
7572
-
6544
-
7418
-
2633
-
9928
-
2078
-
7723
-
6751
-
3526
-
3733
-
6610
-
8187
-
6145
-
6035
-
4739
-
2619
-
1420
-
9581
-
3976
-
5607
Resultados Quiniela Matutina Provincia del jueves 25 de junio
• A la cabeza: 5851
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
5851
-
7386
-
5099
-
7218
-
2926
-
8128
-
8236
-
4310
-
6503
-
3890
-
6671
-
2414
-
5611
-
6000
-
3872
-
6662
-
3972
-
8503
-
1012
-
3549
Resultados Quiniela Vespertina Nacional del jueves 25 de junio
• A la cabeza: 1916
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
1916
-
3543
-
6871
-
6535
-
7551
-
7720
-
2139
-
2184
-
4862
-
2146
-
0361
-
8810
-
2954
-
8332
-
9849
-
8221
-
8237
-
3741
-
6128
-
3564
Resultados Quiniela Vespertina Provincia del jueves 25 de junio
• A la cabeza: 6515
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
6515
-
8588
-
8210
-
1292
-
5389
-
8916
-
2723
-
5604
-
5525
-
0163
-
2529
-
7411
-
9771
-
1910
-
4392
-
0585
-
9959
-
2325
-
7347
-
8336
Resultados Quiniela Nocturna Nacional del jueves 25 de junio
• A la cabeza: 5191
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
5191
-
1261
-
0689
-
9642
-
7130
-
6101
-
0504
-
0849
-
0401
-
1982
-
5729
-
9021
-
5824
-
7619
-
2702
-
0199
-
0971
-
8483
-
1709
-
6061
Resultados Quiniela Nocturna Provincia del jueves 25 de junio
• A la cabeza: 9020
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
9020
-
8729
-
6499
-
4175
-
5056
-
3121
-
5935
-
3811
-
2858
-
6292
-
3444
-
3954
-
3162
-
5912
-
0010
-
3650
-
3006
-
0995
-
6709
-
7208
Resultados de la Quiniela del jueves 25 de junio por provincia
Resultados Córdoba
-
La Previa: 0891
-
La Primera: 6172
-
Matutina: 3087
-
Vespertina: 5520
-
Nocturna: 7968
Resultados Santa Fe
-
La Previa: 5649
-
La Primera: 8017
-
Matutina: 3820
-
Vespertina: 9574
-
Nocturna: 3625
Resultados Entre Ríos
-
La Previa: 5104
-
La Primera: 3922
-
Matutina: 8923
-
Vespertina: 9594
-
Nocturna: 0461
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
-
La Previa: 10:15 hs.
-
La Primera: 12:00 hs.
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La Matutina: 15:00 hs.
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La Vespertina: 18:00 hs.
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La Nocturna: 21:00 hs.