La CGT lanza un plan de lucha contra Milei y anticipa un paro nacional sin fecha definida

La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió avanzar con un nuevo plan de lucha contra el gobierno de Javier Milei que tendrá como punto culminante un paro nacional. Sin embargo, la conducción sindical evitó fijar una fecha para la medida y explicó que primero desplegará una serie de acciones escalonadas para fortalecer la convocatoria junto a otras organizaciones gremiales.

La decisión fue adoptada tras una reunión de más de cuatro horas del Consejo Directivo. Durante la conferencia de prensa, el triunviro Jorge Sola sostuvo que el objetivo es "construir un plan de lucha que desemboque en un paro general con movilización" y remarcó en varias oportunidades que la fecha de la huelga aún no está definida por razones "tácticas y estratégicas". Además, desmintió que la central esté impulsando un "paro a la francesa", al señalar que esa definición "la pusieron ustedes, nosotros no".

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LB