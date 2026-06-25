Una ley de consenso terminó en pelea política: Milei, la grieta económica y el cruce entre Agüero y Nostrala

La Legislatura de Córdoba aprobó por amplio consenso la Ley de Protección y Apoyo a las Empresas Recuperadas por sus Trabajadores, pero el debate estuvo lejos de quedar limitado al acompañamiento a las cooperativas. La crisis económica, el rumbo del gobierno nacional y el ajuste de Javier Milei irrumpieron en el recinto y transformaron una iniciativa transversal en un nuevo capítulo de la disputa política cordobesa.

El proyecto, impulsado por el legislador socialista Matías Chamorro, establece un procedimiento de acompañamiento para empresas recuperadas junto al Ministerio de Justicia y Trabajo, con asistencia técnica, capacitación, líneas de crédito y beneficios fiscales destinados a fortalecer la continuidad de las unidades productivas.

La aprobación llegó en un contexto marcado por la crisis del entramado productivo en la era Milei. Según los datos expuestos durante el debate, en Córdoba se perdieron 11.200 empleos privados formales en los últimos dos años y durante el último año cerraron 2.187 empresas. Además, se contabilizan 73 procedimientos preventivos de crisis y un aumento de los conflictos laborales.

Sin embargo, el eje económico rápidamente derivó en una discusión política acalorada sobre las causas de esa situación y las responsabilidades del Estado.

“No alcanza con el equilibrio fiscal”

Al defender la iniciativa, Chamorro apuntó directamente contra el modelo económico impulsado por Javier Milei y sostuvo que la crisis productiva tiene una raíz política.

“Esto sin duda se debe al modelo impulsado nacionalmente. Hay una ausencia de proyecto productivo. No alcanza con el equilibrio fiscal. Necesitamos que haya trabajo, se defiendan nuestras pymes y haya trabajo digno”, afirmó.

El socialista, que integra el bloque oficialista, admitió que la ley no resolverá por sí sola el problema estructural, pero planteó que la Legislatura debía dar una respuesta inmediata para proteger puestos de trabajo y unidades productivas.

“Es un problema de modelo (al aludir a Milei), que probablemente este proyecto no pueda solucionar, pero mientras tanto es nuestra responsabilidad aportar soluciones inmediatas”, aseveró.

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Factor Milei

Desde la izquierda, Noelia Agüero acompañó la sanción de la norma, aunque utilizó su intervención para cuestionar con dureza al gobierno libertario y su modelo económico.

“No queremos más parches, queremos trabajo digno, salarios dignos. Hay un futuro mucho más prometedor para la clase trabajadora una vez que acabemos con estos gobiernos hambreadores, tanto con el gobierno ultraderechista de Milei como con las mañas del PJ en Córdoba”, lanzó.

La legisladora del Frente de Izquierda sostuvo que la crisis no puede explicarse solamente por problemas coyunturales y acusó al gobierno nacional de profundizar la precarización laboral.

“Este gobierno está hundiendo en la miseria a miles de trabajadores. No hay ningún tipo de ganancia, ni siquiera una migaja para el pueblo trabajador, pero sí hay plata para que la choreen (Manuel) Adorni, Karina (Milei) y los Menem”, afirmó, en una embestida contra el poder libertario.

Al reafirmar el discurso histórico de la izquierda, apuntó contra los grandes grupos empresariales a nivel nacional y cuestionó también la realidad de Córdoba gobernada por el peronismo: “Acá también se la llevaron en pala”.

La defensa juecista de Milei

El planteo abrió la puerta para la intervención del juecismo. El jefe de bancada Walter Nostrala salió al cruce de Agüero y desplegó una defensa de administración Milei, ubicando la discusión en los resultados económicos de la gestión libertaria.

“La legisladora habla de un modelo cuando habla de empresarios y trata a los empleadores de la manera que los trata. Uno escucha ese discurso y creo que lo tienen escrito desde hace 70 años”, cuestionó.

El dirigente juecista reivindicó las políticas de Milei y sostuvo que el gobierno nacional cumplió con promesas de campaña. “En un país, como ella dice, de un gobierno hambreador, el Presidente prometió bajar la inflación, el impuesto más caro para los trabajadores, y bajó de manera abrupta. Prometió eliminar el cepo y lo eliminó”, afirmó.

Al defender la gestión libertaria, Nostrala reconoció que existen sectores golpeados, pero sostuvo que también hay actividades que muestran crecimiento. “Es claro que causa dolor cada vez que un trabajador se queda sin su sustento. Pero también hay que decir que en la Argentina hay sectores que están creciendo: la minería, la energía y el sector agropecuario”, señaló.

Además, cuestionó la mirada de la izquierda sobre los empresarios y defendió la apertura económica.“¿Quién le da trabajo a los trabajadores que ellos dicen defender? ¿Quién arriesga el capital? Lo arriesgan los empresarios”, planteó.

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Agüero contra Juez

La contraofensiva de Agüero volvió a elevar la tensión del recinto. La opositora cuestionó los resultados económicos de la administración central y apuntó contra el espacio político que lidera Luis Juez, aliado de Milei.

“Este gobierno al que él quiere darle tiempo, en dos años y medio robó más que los gobiernos anteriores y hambreó más al pueblo trabajador”, lanzó, y contrapuso su mirada respecto del rumbo económico.

“Que vaya y le pregunte a los cientos de miles que no pueden poner un plato de comida sobre la mesa, a quienes duermen en la calle y a quienes trabajan con aplicaciones para sostener a sus familias”, replicó.

Además, apuntó contra el juecismo por sus diferentes alineamientos con la Casa Rosada: “No vamos a hablar de un espacio donde se cambian la camiseta cada tanto para acomodarse donde mejor pueda”.

Nostrala respondió con una reivindicación del espacio político que integra y evitó profundizar en la discusión ideológica con la izquierda. “Se enoja, pero no debería enojarse. De esta manera lo único que hacen es ofender y agraviar”, afirmó.

Luego defendió la trayectoria del juecismo y su identidad política. “Es probable que hayamos tenido alineamientos nacionales distintos a lo largo del tiempo. Pero la única camiseta que nosotros nunca cambiamos es la pelea contra la corrupción”, subrayó. Y agregó: “Después de más de 20 años de existencia de nuestro partido en Córdoba, esa bandera nunca la vamos a arriar”.

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Críticas al reparto discrecional

Por su parte, la UCR expresó su apoyo a la ley, aunque planteó objeciones puntuales. La legisladora Alejandra Ferrero marcó distancia con algunos artículos del proyecto y cuestionó el rol del Estado en la asignación de beneficios.

“Estamos en contra de otorgar créditos, subsidios y beneficios fiscales de manera discrecional, sin criterios objetivos, sin metas, sin evaluación de resultados, sin auditorías y sin rendición de cuentas”, cuestionó.

La dirigente deloredista objetó especialmente el artículo que otorga prioridad a las cooperativas recuperadas como proveedoras del Estado. Asimismo, reclamó que la asistencia estatal también alcance a las empresas que todavía permanecen abiertas.

“Vamos a ayudar a los que cayeron, pero también tenemos que ayudar a las pymes que siguen en pie”, resaltó, al reclamarle al PJ que reduzca la presión fiscal sobre las pymes, el denominado Costo Córdoba.

Respuesta ante la crisis

El jefe del bloque oficialista, Facundo Torres, defendió la sanción de la norma y destacó el rol de las cooperativas como herramienta para sostener empleo. “La ley promueve y reconoce a las cooperativas que generan cientos de puestos de trabajo a lo largo y ancho de Córdoba y que transforman la adversidad en organización”, remarcó.

Torres se refirió al contexto económico complejo del país y señaló el impacto sobre las pymes, que “hoy tienen como principal problema la caída del consumo y la baja actividad económica. Esa situación genera que muchas no sean sustentables”.

Para el oficialismo provincial, la norma representa una respuesta frente a una crisis que golpea al empleo. “Esta ley le pone la cara a un momento difícil de la historia argentina y no deja solos a los trabajadores”, concluyó.

La norma se aprobó por los votos del oficialismo y los bloques UCR, Frente Cívico, PRO, FIT-Unidad, entre otros. Por el rechazo se pronunciaron Gregorio Hernández Maqueda y Agustín Spaccesi.

La sesión dejó una fotografía política ante el factor Milei: una ley aprobada con respaldo amplio, pero atravesada por una discusión de fondo sobre el modelo económico, el rol del Estado y el impacto de las políticas del mandatario libertario en la agenda cordobesa.