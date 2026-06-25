jueves 25 de junio de 2026
POLICIA
Cibercrimen

Arrestaron en Madrid al argentino Gov.eth, que hackeó a Perfil

Tiene 22 años y vulneró distintos sitios web en la Argentina, España y otros países. En abril de 2025 se infiltró en la portada de Perfil.com y publicó insultos al presidente Javier Milei.

Gov.eth, el hacker que accedió a Perfil.com
Gov.eth, el hacker que accedió a Perfil.com | Cedoc
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El hacker argentino "Gov.eth", quien había vulnerado plataformas digitales de organismos estatales y medios de comunicación, fue arrestado este miércoles en Madrid, en el marco de un procedimiento impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Se trata del ciberdelincuente que se infltró en abril de 2025 en los sistemas informáticos de Perfil.com y publicó en la portada imágenes de la foto del DNI del presidente Javier Milei, junto con insultos al mandatario.

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Hackeo a Perfil.com

Agentes de la Policía Federal Argentina lograron identificar al ciberdelincuente conocido como “@Gov.eth” (M.E.T.P.), responsable de diversos ataques informáticos tanto en la Argentina como en España, donde sustrajo y difundió información privada de altos funcionarios del gobierno.

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