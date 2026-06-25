Arrestaron en Madrid al argentino Gov.eth, que hackeó a Perfil

El hacker argentino "Gov.eth", quien había vulnerado plataformas digitales de organismos estatales y medios de comunicación, fue arrestado este miércoles en Madrid, en el marco de un procedimiento impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Se trata del ciberdelincuente que se infltró en abril de 2025 en los sistemas informáticos de Perfil.com y publicó en la portada imágenes de la foto del DNI del presidente Javier Milei, junto con insultos al mandatario.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Agentes de la Policía Federal Argentina lograron identificar al ciberdelincuente conocido como “@Gov.eth” (M.E.T.P.), responsable de diversos ataques informáticos tanto en la Argentina como en España, donde sustrajo y difundió información privada de altos funcionarios del gobierno.

Noticia en desarrollo