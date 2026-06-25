Guadalupe Ramos, la niñera de 19 años que fue hallada muerta en Orán, Salta, tras haber estado dos días desaparecida, falleció por una asfixia por ahogamiento. Así lo determinó el informe preliminar de la autopsia realizada por los forenses y que aportó más datos a la causa, en la que es investigado un joven con el que la víctima mantenía una relación.

El estudio fue elaborado por especialistas del Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) salteño y entregado a la fiscal fiscal María Soledad Filtrín Cuezzo, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, a cargo de la investigación. El caso, que desde el inicio se investiga como posible "homicidio doloso", busca determinar en qué circunstancias tuvo lugar la muerte de la adolescente.

Quién era Guadalupe Ramos, la niñera de 19 años que hallaron muerta en Salta tras dos días de búsqueda

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Guadalupe había sido vista por última vez el domingo pasado, alrededor de las 19, cuando fue a dejar al niño que cuidaba en la casa de sus padres. Diferentes cámaras de seguridad la captaron caminando a esa hora por la calle Bolivia hasta Pueyrredón, pero horas después dejó de responder las llamadas y los mensajes que le llegaron a su teléfono.

Desde ese momento, su madre realizó una denuncia para averiguar cuál era su paradero y se inició una búsqueda que terminó de la peor manera: más de 48 horas después, un familiar se acercó hasta la vivienda en la que residía, ubicada en el barrio Aeroparque de Orán, y encontró su cuerpo en la habitación del fondo del domicilio.

Los datos preliminares señalan que la muerte de la chica se produjo "por asfixia por ahorcamiento", con una data aproximada a la fecha que se reporta como de su desaparición.

Además, los peritos determinaron que "el elemento constrictor -el objeto utilizado para producir el ahorcamiento- hallado en la escena es compatible con las lesiones observadas en el cuello de la víctima", aunque ese punto deberá ser ratificado a través de estudios complementarios que ya fueron solicitados.

Por otro lado, se informó que la Fiscalía dispuso que se entregue el cadáver a la familia de joven para su inhumación pero se prohibió la cremación de los restos porque la causa sigue abierta y no se descarta que se requieran nuevas pericias.

Liberaron al principal sospechoso

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) provincial señalaron que se dispuso un abordaje interdisciplinario y, entre las medidas ordenadas, figuran el análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas y el relevamiento de diferentes testigos.

También se informó que por protocolo, ante la muerte de una persona -incluso si inicialmente parece un suicidio o una muerte accidental- “debe aplicarse como regla la presunción de homicidio doloso” hasta que las pruebas permitan o no descartar esta hipótesis.

En ese contexto, la hermana de la víctima, Noelia, dio a conocer que por el hecho fue detenido José Almazán, con el que Guadalupe tenía una relación cercana. "Actualmente se encuentra detenido y, por lo que nos informaron, estaba bajo los efectos de sustancias", había contado en su cuenta de Facebook, donde también relató que habían intentado contactarlo pero no lograron que les contestara.

Sin embargo, este jueves se supo que el joven recuperó la libertad después de prestar declaración ante las autoridades. "Para mí sigue siendo el principal sospechoso", afirmó Raúl Ramos, padre de la niñera. También expresó ante medios locales que Almazán había apagado su teléfono, se desplazó hacia la zona de Pichanal y nunca colaboró con la búsqueda ni se comunicó con ellos.

Según explicó el hombre, cuando dieron con él reaccionó de forma violenta y les dijo que "Guadalupe ya no estaba" y que ellos "se iban a arrepentir", situación que más tarde fue incorporada a la causa con una ampliación de la denuncia.

Por último, contó que el cuerpo de su hija fue hallado en un cuarto abandonado en la casa donde vivía junto a su madre, el cual no revisaron previamente porque "jamás imaginaron que pudiera encontrarse allí”.

FP/fl