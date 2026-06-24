El domingo pasado, Guadalupe Ramos salió de su casa en la ciudad de Orán, Salta, para llevar al niño que cuidaba de regreso con sus padres, y desde ese momento su familia no tuvo más noticias de ella. Tras dos días de búsqueda, la angustia terminó de la peor manera: su cuerpo fue hallado este miércoles en la habitación del fondo de su vivienda y por el hecho hay un sospechoso detenido.

Guadalupe tenía 19 años y se desempeñaba como niñera, pero estaba a punto de dejar ese trabajo. Según trascendió, iba a viajar a Buenos Aires para hacer un cambio de vida. "Estaba a días de comenzar una nueva etapa y tenía muchos proyectos por delante; tenía planes de dejar todo tipo de relación o amistades en Orán para comenzar una nueva vida conmigo", explicó su hermana mayor, Noelia, en sus redes sociales.

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Precisamente, fue Noelia la que encabezó la difusión de la desaparición de su hermana a través de publicaciones desde antes de que se activara el protocolo de búsqueda. En la plataforma Facebook, contó que antes de dirigirse al lugar en el que trabajaba se había encontrado con José Almazán, con quien mantenía una relación cercana.

Gracias a las cámaras de seguridad de la zona, se supo que Guadalupe pasó después de las 19 del domingo por la calle Bolivia hasta Pueyrredón y se cree que también habría ido por Colón, un camino que solía tomar para regresar a su casa, ubicada en barrio Aeroparque. De acuerdo con las primeras informaciones, un pariente encontró el cadáver en el fondo del lugar, por lo que se dio aviso a las autoridades.

A partir de ese momento, la fiscal María Soledad Filtrín Cuezzo, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, asumió el liderazgo de la investigación. Ordenó que el personal de la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales trabaje en la escena y dispuso el traslado del cuerpo de la chica a la morgue.

Ahora, los integrantes del Servicio de Tanatología Forense trabajan para realizar la autopsia y establecer la causa de su muerte y la fecha. Los lineamientos de la Procuración General de la Provincia indican que ante el fallecimiento de una persona en estas características, se debe aplicar como regla inicial la presunción de un homicidio doloso.

“En mi corazón hay tanto dolor que no hay espacio para el odio o el enojo, por favor si saben algo avísennos, no dejen de compartir”, dijo la hermana de la víctima sobre el momento que atravesó su familia. Luego, tras confirmarse la noticia, publicó un mensaje desgarrador: "Encontré a mi hermana, gracias por compartir. Guadalupe está en casa, la voy a poder ver por última vez. Me voy a poder despedir".

"Es impresionante cómo el tiempo pasa lento. Cómo mi cuerpo dejó de pedirme dormir, comer o tomar agua desde hace casi 48 horas. Es impresionante cómo deja de importarte que te vean llorar en un aeropuerto, en la calle o frente a las cámaras de televisión", agregó Noelia, mientras que relató que debió tomar un vuelo hacia Salta para estar con su madre.

Un joven detenido en la investigación

En paralelo al hallazgo, la Policía avanzó con el arresto de Almazán, que se cree que habría sido una de las últimas personas que la vio con vida. La familia de Guadalupe manifestó que trató de comunicarse con él para obtener información que ayudara a encontrarla, pero nunca lograron que contestara las llamadas y mensajes.

"El chico que también era buscado, ya fue localizado. Actualmente se encuentra detenido y, por lo que nos informaron, estaba bajo los efectos de sustancias", dio a conocer la hermana de la adolescente.

En ese contexto, trascendieron varias publicaciones que realizó el joven en sus cuentas de diferentes redes sociales que ahora son analizadas por la Justicia para determinar si tienen relación con el caso. Al mismo tiempo, se esperan los resultados preliminares del informe forense y la reconstrucción de las últimas horas de la chica para saber en qué circunstancias sucedió su deceso.

FP / EM