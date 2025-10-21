Un joven de 28 años lucha por su vida mientras permanece internado en coma inducido tras haber sido brutalmente golpeado por un grupo de personas a la salida de un boliche en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, en Salta. Según los datos preliminares, la víctima fue atacada por la espalda y al caer golpeó la cabeza contra el cordón; mientras la investigación apunta contra jugadores de fútbol de un reconocido club local.

La víctima fue identificada como Jorge Luis Morales, quien había ido a bailar en la noche del sábado pasado al local SET, ubicado entre las calles República de Bolivia y Emilia Bustamante. En la madrugada del domingo, cuando salió del establecimiento, fue abordado por miembros del plantel del Club Social y Deportivo Aviación, según indica la denuncia que está en manos de la Fiscalía Penal N° 1 de Orán.

De acuerdo al análisis de las cámaras de seguridad ubicadas en el exterior del local, Morales caminaba solo tras salir del lugar cuando fue atacado brutalmente por la espalda. Allí recibió un golpe y cayó al piso -sin oportunidad de reaccionar o poder defenderse-, lo que provocó que diera su cabeza contra el cordón de la vereda y quedara tendido en la calle. En ese contexto, habría recibido un golpe más.

Este material fílmico, al que tuvo acceso PERFIL, ya se encuentra en manos de la Justicia al igual que otros videos que dan cuenta sobre los disturbios que supuestamente habrían provocado los integrantes del club en el interior del boliche. Según trascendió, habrían arrojado cerveza a diferentes personas que asistieron y luego la gente a cargo de la seguridad los obligó a retirarse.

“Mi hijo no peleó, lo atacaron a traición. Se cayó y empezó a convulsionar”, relató Elizabeth, madre de Jorge Luis, en diálogo con el medio local Radio A. Además, calificó la agresión como "un acto de cobardía" e identificó con nombre y apellido a los presuntos atacantes: "Son los hermanos Maza, del plantel de Aviación; está todo en la denuncia".

Por otro lado, agradeció a una médica que también salía del club nocturno y que, al ver la situación, asistió al joven y le practicó los primeros auxilios mientras las fuerzas de seguridad intentaba calmar a la gente. "Gracias a ella mi hijo llegó vivo al hospital", añadió la mujer.

Brutal golpiza en Orán: otro caso Báez Sosa

Durante la entrevista, Elizabeth explicó que su hijo fue rápidamente trasladado Hospital San Vicente de Paul, donde quedó entubado y sedado en terapia intensiva. En ese sentido, explicó que quedó internado en coma inducido y su pronóstico es reservado: “Tiene sangre en la cabeza y golpes en el cráneo. Está muy grave”

Por este motivo, la madre de la víctima sostuvo que lo ocurrido fue similar al caso de Fernando Báez Sosa, donde el adolescente de 18 años fue atacado salvajemente por un grupo de rugbiers a la salida de la disco Le Brique en la ciudad balnearia de Villa Gesell, en 2020, con varios golpes en la cabeza que le provocaron la muerte. "Quiero recordar lo que pasó con Fernando. A mi hijo también lo atacaron en grupo, sin darle la oportunidad de defenderse”, afirmó.

“Queremos justicia. Si alguien tiene videos o información, que colabore”, agregó Elizabeth. Por su parte, el oficial Axel Villafañez, de la Unidad Regional 2 de la Policía de Salta -que participa de la investigación- confirmó que "todos los presuntos agresores ya fueron identificados" y se hallan a la espera de que la Fiscalía solicite sus detenciones.

El joven que se encuentra gravemente herido trabaja en una fábrica de cajones y se cree que había llegado al local por la madrugada. Algunas versiones señalan que habría tenido un entredicho con algunos de los futbolistas. Se retiró del lugar y lo golpearon cuando estaba solo en la calle, esperando a un amigo.

FP/ff