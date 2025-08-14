Claudio Contardi fue trasladado al mismo penal donde están los rugbiers del caso Fernando Báez Sosa

Tras ser condenado a 19 años de prisión en la causa por abuso sexual reiterado y daños psicológicos contra Julieta Prandi, su exesposa, Claudio Contardi fue trasladado este jueves por la mañana a la Alcaidía Departamental N° 3 de Melchor Romero, en La Plata. Es el mismo lugar donde se encuentran alojados los rugbiers que asesinaron a Fernando Báez Sosa.

El empresario de 57 años fue alojado en la DDI de Campana luego de la lectura del veredicto, el miércoles por la mañana. Más tarde, fue trasladado con esposas y custodia policial a la Comisaría N° 5 de Escobar, donde pasó la noche en una celda.

La alcaldía de Melchor Romero a la que ingresó Contardi depende del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Allí también cumplen su condena los ocho rugbiers acusados por el asesinato de Báez Sosa, de 18 años, cometido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell.

De los ocho acusados, cinco recibieron prisión perpetua: Máximo Thomsen, Matías Benicelli, Enzo Comelli, Luciano Pertossi y Ciro Pertossi. Los tres restantes -Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi- fueron condenados a 15 años de prisión por ser considerados partícipes secundarios.

Los rugbiers del caso Báez Sosa permanecen en la Alcaldía de Melchor Romero sin contacto con otros presos.

Según indicaron fuentes policiales a TN, Contardi permanecerá en la alcaldía de La Plata por tiempo indefinido hasta que se defina si será reubicado en el pabellón de violadores de la Unidad Penitenciaria N° 41 de Campana. Se trata de un penal de máxima seguridad, donde están alojados condenados por hechos que impactaron en la opinión pública, como el cura Julio César Grassi, sentenciado a 15 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores.

La defensa de Claudio Contardi pedirá su liberación

El empresario fue sentenciado por los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana, quienes lo declararon culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima.

Minutos después de la definición del juicio, el exmarido de Prandi despidió a su defensor, Claudio Nitzcamer. Su nuevo abogado será Fernando Sicilia, quien confirmó que presentarán un habeas corpus para solicitar la liberación de Contardi, con el argumento de que estuvo en “estado de indefensión”.

Según Sicilia, el empresario “se mantuvo a derecho” durante el proceso judicial, pero su pedido de juicio por jurados fue rechazado. El abogado sugirió que el empresario cumpla prisión domiciliaria con tobillera, junto a su hija de menos de un mes y su esposa.

Prandi, por su parte, se enteró del veredicto desde fuera del tribunal porque no llegó a la audiencia. “Me hubiera gustado oírlo, pero no pude. Seguro, gracias a ustedes, voy a poder verlo”, dijo la modelo ante la prensa al recibir la noticia de la condena.

Julieta Prandi y Claudio Contardi estuvieron casados entre 2011 y 2019.

“Yo siento que hoy empiezo a vivir. Esta es la segunda etapa de mi vida en la que puedo elegir y ser feliz. Hay un antes y un después, empezar a vivir, salir a la calle y no ver un auto sospechoso, si alguien apareció a buscar a mis hijos”, agregó Prandi.

La denuncia que inició la causa fue radicada por Prandi el 13 de octubre de 2021 en la Comisaría de la Mujer y Familia en la localidad de Martínez, por hechos ocurridos en “fecha indeterminada, entre el 28 de julio del año 2015 y el mes de marzo del año 2018”.

