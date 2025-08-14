“No es recuperable”: el abogado de Julieta Prandi celebró la condena a 19 años contra Claudio Contardi

El Tribunal de Campana condenó a 19 años de prisión a Claudio Contardi, expareja de Julieta Prandi, por abuso sexual agravado y violencia de género. El abogado de la actriz, Javier Baños, celebró el fallo y aseguró que “este sujeto no es recuperable” y que la sentencia “va a sentar un precedente”.

“La condena nos deja muy satisfechos”, afirmó Baños, quien además sostuvo: “Advertimos que este sujeto no es recuperable”. Además, adelantó que “en principio, no van a apelar”.

Durante el proceso, el letrado remarcó que “ningún vecino quiso hablar ni a favor ni en contra de Contardi, es raro". "Da indicios de que la gente tiene miedo de hablar”, señaló.

Baños destacó la complejidad de este tipo de causas: “Los delitos de abuso sexual son muy difíciles de comprobar”. Sin embargo, en este caso, expresó que “se logró reunir pruebas irrefutables” y que “las pericias de los profesionales psicológicos y psiquiátricos fueron contundentes”.

Para el abogado de Prandi, el fallo trasciende este caso puntual: “Este fallo no me cabe duda que va a sentar un precedente”, concluyó.

Por su parte, la denunciante dijo: "Siento que la justicia finalmente escuchó, que no me escuchó solamente a mi sino a una sociedad que estuvo de este lado. A todos los medios que estuvieron difundiéndolo les agradezco de todo corazón. No en mi nombre sino en nombre de todas las víctimas de violencia de género y abuso".

"Esto tiene que marcar un precedente, tiene que ser un antes y un después. No puede ser un infierno hacer una denuncia y demostrar todo lo que uno vivió. Y tener que someterse a infinidad de pruebas y pericias cuando del otro lado no hay algo que los obligue y nos de garantías", sostuvo Julieta Prandi a los medios tras conocerse este miércoles la condena de su exmarido a 19 años de prisión por abuso sexual agravado y violencia de género.

RM/fl