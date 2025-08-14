jueves 14 de agosto de 2025
JUDICIALES
VIOLENCIA DE GÉNERO

“No es recuperable”: el abogado de Julieta Prandi celebró la condena a 19 años contra Claudio Contardi

“Ningún vecino quiso declarar, da indicios de que la gente tiene miedo de hablar”, afirmó Javier Baños sobre el proceso judicial en donde se reunieron “pruebas irrefutables” y pericias “contundentes” para dictar sentencia.

Jucio julieta Prandi 13082025
Jucio julieta Prandi | NA

El Tribunal de Campana condenó a 19 años de prisión a Claudio Contardi, expareja de Julieta Prandi, por abuso sexual agravado y violencia de género. El abogado de la actriz, Javier Baños, celebró el fallo y aseguró que “este sujeto no es recuperable” y que la sentencia “va a sentar un precedente”.

“La condena nos deja muy satisfechos”, afirmó Baños, quien además sostuvo: “Advertimos que este sujeto no es recuperable”. Además, adelantó que “en principio, no van a apelar”.

Durante el proceso, el letrado remarcó que “ningún vecino quiso hablar ni a favor ni en contra de Contardi, es raro". "Da indicios de que la gente tiene miedo de hablar”, señaló.

Julieta Prandi, Claudio Contardi

Baños destacó la complejidad de este tipo de causas: “Los delitos de abuso sexual son muy difíciles de comprobar”. Sin embargo, en este caso, expresó que “se logró reunir pruebas irrefutables” y que “las pericias de los profesionales psicológicos y psiquiátricos fueron contundentes”.

Condenaron a Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, a 19 años de prisión por abuso sexual agravado

Para el abogado de Prandi, el fallo trasciende este caso puntual: “Este fallo no me cabe duda que va a sentar un precedente”, concluyó.

Por su parte, la denunciante dijo: "Siento que la justicia finalmente escuchó, que no me escuchó solamente a mi sino a una sociedad que estuvo de este lado. A todos los medios que estuvieron difundiéndolo les agradezco de todo corazón. No en mi nombre sino en nombre de todas las víctimas de violencia de género y abuso".

"Esto tiene que marcar un precedente, tiene que ser un antes y un después. No puede ser un infierno hacer una denuncia y demostrar todo lo que uno vivió. Y tener que someterse a infinidad de pruebas y pericias cuando del otro lado no hay algo que los obligue y nos de garantías", sostuvo Julieta Prandi a los medios tras conocerse este miércoles la condena de su exmarido a 19 años de prisión por abuso sexual agravado y violencia de género.

