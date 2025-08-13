Julieta Prandi, tras la condena a su expareja a 19 años de prisión: "No es no, casada o no casada"

"Siento que la justicia finalmente escuchó, que no me escuchó solamente a mi sino a una sociedad que estuvo de este lado. A todos los medios que estuvieron difundiéndolo les agradezco de todo corazón. No en mi nombre sino en nombre de todas las víctimas de violencia de género y abuso. Esto tiene que marcar una precedente que tiene que ser un antes y un después. No puede ser un infierno hacer una denuncia y demostrar todo lo que uno vivió. Y tener que someterse a infinidad de pruebas y pericias cuando del otro lado no hay algo que los obligue y nos de garantías", dijo Julieta Prandi tras conocerse la condena de su exmarido Claudio Contardi.

"Yo espero que a partir de ahora las condiciones para las víctimas cambien, porque en el medio o las víctimas desisten porque no pueden más o nos matan en el medio, hay demasiados femicidios en este país".

"Hoy empiezo a vivir, esta es la segunda etapa de mi vida donde puedo elegir ser feliz. Hay un antes y un después. El después es empezar a vivir. Es salir a la calle y no tener que ver si hay un auto sospechoso, si me están siguiendo, si apareció alguien a buscar a mis hijos. Mis hijos están en crisis, el más grande sobre todo, está entendiendo la gravedad de los hechos, que hasta el día de hoy se los había ocultado. No les conté todo".

"19 años es una pena ejemplar, ¿podría ser más? Sí, podría ser de por vida. Son 19 años y son casi el infierno que yo viví, que fueron 20. Lo importante es que hoy la Justicia hoy decidió, además de darle una condena ejemplar, proceder a detener al imputado y se lo llevaron preso".

"Mi trabajo nunca lo descuidé, ni siquiera en mis peores momentos".

"Emmanuel es mi compañero de vida, es mi sostén, hoy es nuestro aniversario y este es un premio para los dos porque para él también fue muy duro acompañarme.

"La víctima a veces no pide ayuda, depende del entorno y esto es un alerta para todos aquellos que tienen una víctima atrapada".

"Según la sociedad, somos una cosa que les pertenece, por casarte un papel no te obliga a tener relaciones con una persona. No es no, casada o no casada".

Noticia en desarrollo