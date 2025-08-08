La Justicia ordenó la prohibición de salir del país de Claudio Contardi, la expareja de Julieta Prandi, que enfrenta cargos por abuso sexual y violencia de género. Este viernes, el abogado de la conductora y modelo pidió 50 años de prisión para el acusado mientras que la fiscalía solicitó 20.

El debate del juicio, que comenzó el miércoles pasado, se encuentra próximo a su finalización, que ocurrirá el miércoles 13 de agosto a las 11 de la mañana cuando los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 lean el veredicto.

“Lo único que pido es justicia. Ya no la pido por mí, sino por todas las que represento. Somos muchas las víctimas de violencia de género que no nos animamos a denunciar por miedo a la humillación”, declaró Prandi en la audiencia. Evidentemente conmovida, luego de dar su alegato se descompensó y tuvo que ser asistida.

En el proceso ya declararon testigos, peritos y psicólogos que respaldaron el relato de la víctima. Además, dio su testimonio el acusado, Contardi, quien solicitó nuevamente la nulidad del juicio y, en caso de condena, exigió que se contemple la pena mínima. El abogado del empresario gastronómico también volvió a insistir con que se juzgue el caso por jurado popular, cosa que fue rechazada.

Por qué la fiscalía pidió 20 años de prisión

El fiscal Christian Fabio en su alegato fue enfático: “Julieta, la víctima, no mintió”. A continuación pidió 20 años de prisión para Contardi en consideración de la duración en el tiempo de los abusos y el daño producido en la salud psicofísica de su exesposa.

“Señores jueces, para esta fiscalía no quedó ninguna duda: quedó debidamente demostrado que por el año 2015, posterior al 28 de julio, hasta marzo de 2018, fecha en que se mudan a Martínez, el señor Contardi en oportunidad de estar en pareja con Prandi, durmiendo en la habitación del domicilio conyugal del barrio privado Septiembre, en Escobar, en horas de la noche abusó sexualmente, en reiteradas oportunidades”, sostuvo Fabio.

La violencia ejercida durante años

Los hechos de violencia género, sexual y económica por los que está siendo juzgado Contardi, habrían ocurrido entre el año 2015 y 2018 cuando convivían juntos. En ese período, el empresario la habría obligado a tener relaciones con él, sin su consentimiento, bajo la excusa de que era su esposa, en reiteradas ocasiones.

La conductora además denunció diferentes situaciones de violencia económica, como haberla obligado a firmar un poder para administrar y cobrar todos sus sueldos. El intento de control absoluto de sus movimientos había llegado al extremo de que en una oportunidad perdió un trabajo en Uruguay porque, antes de salir, Contardi le habría escondido el documento y las llaves en el freezer, así expuso muchos ejemplos más.

La secuencia de violencia finalmente se interrumpió cuando Prandi en 2019 decidió divorciarse y se fue de la casa con sus dos hijos. Recién en 2021 comenzó la investigación a partir de la denuncia de la modelo, con intervención de la UFI N.° 4 de Escobar.

Si sufrís violencia de género podés comunicarte a la LÍNEA 144, que brinda atención, contención y asesoramiento.

