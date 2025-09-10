Villa Berthet: un joven fue golpeado camino a un boliche y los agresores dijeron ser policías

Un hecho de violencia ocurrido el último fin de semana en Villa Berthet está bajo investigación judicial. Un joven de 20 años denunció que fue interceptado por dos desconocidos cuando caminaba de madrugada rumbo a un local bailable y que, tras ser reducido, fue trasladado a la fuerza hasta una vivienda cercana, donde recibió una brutal golpiza.

Según consta en la denuncia, la víctima, A.A.G., domiciliado en Villa Sara, relató que los agresores le advirtieron que “eran policías” y lo intimidaron con la amenaza de que, si se animaba a informar lo ocurrido, “le iría peor”.

Un caso con agravantes

El joven detalló además que padece una incapacidad en la pierna derecha, lo que agrava el impacto de las lesiones sufridas. Pese a las intimidaciones, presentó un escrito ante la Justicia para formalizar la acusación y activar la investigación.

La fiscal de la 3ª Circunscripción Judicial tomó conocimiento del caso y dispuso aguardar el informe del médico forense antes de definir los próximos pasos. De todos modos, anticipó que las actuaciones serán derivadas a la Fiscalía de Derechos Humanos, debido a que en el hecho se mencionan presuntas vinculaciones con fuerzas de seguridad.