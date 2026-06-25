Tiroteo y muerte en la Autopista 9 de Julio Sur: un motociclista abatió a un presunto delincuente y huyó

Un violento tiroteo registrado en las primeras horas de este jueves en la Autopista 9 de Julio Sur dejó como saldo un presunto delincuente muerto, dos prófugos y un misterioso tirador que escapó del lugar. El episodio ocurrió minutos antes de las 5 de la mañana en el carril con sentido hacia el centro de la Ciudad de Buenos Aires, entre las bajadas de la Avenida Iriarte y la Avenida Caseros, de la autopista 9 de Julio Sur, en un presunto intento de robo bajo la modalidad de "motochorros".

De acuerdo con las primeras informaciones del caso, el hecho se habría desencadenado cuando tres delincuentes que viajaban a bordo de una misma motocicleta habrían interceptado a otro motociclista y obligado a detener la marcha con intenciones de robo. Sin embargo, la víctima del presunto asalto habría reaccionado extrayendo un arma de fuego y comenzado a disparar contra los asaltantes, provocando un enfrentamiento armado que terminó con la vida de uno de los sospechosos en plena calzada, mientras que el conductor asaltado se dio a la fuga de inmediato.

Efectivos de la Policía de la Ciudad y peritos de la Científica trabajan sobre la traza de la Autopista 9 de Julio Sur, donde se registró el tiroteo que dejó un saldo de un muerto y tres prófugos.

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Se investiga si el ataque se produjo cuando los tres sospechosos descendieron del rodado para concretar el robo de la moto de la víctima. En ese instante, el conductor asaltado —cuya identidad y paradero aún se desconocen— habría abierto fuego de forma inmediata. Uno de los proyectiles impactó de lleno en el tórax de uno de los supuestos ladrones, un hombre de aproximadamente 30 años, quien cayó gravemente herido sobre el asfalto.

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Al ver a su compañero tendido, los otros dos cómplices intentaron asistirlo y subirlo nuevamente a la motocicleta para escapar juntos. No obstante, al notar la gravedad de la herida y la inminente llegada de las fuerzas de seguridad, decidieron abandonarlo en el lugar y huyeron a gran velocidad por la autopista. Minutos más tarde, personal del SAME arribó al lugar del hecho y constató el fallecimiento del sujeto baleado.

Investigación policial y el caos de tránsito

Efectivos de la Policía de la Ciudad y peritos de la Policía Científica trabajaron intensamente sobre la calzada, donde secuestraron al menos dos vainas servidas y recolectaron huellas y otras evidencias clave para la causa. Actualmente, las autoridades judiciales y policiales centran sus esfuerzos en dos frentes: identificar y localizar a los dos delincuentes prófugos, y hallar al motociclista que disparó. Los investigadores buscan determinar las circunstancias del hecho, si el tirador actuó en legítima defensa y si posee autorización legal para portar armas o si pertenece a alguna fuerza de seguridad.

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Como consecuencia del despliegue policial y el operativo de peritaje, la bajada de la Avenida Iriarte permaneció totalmente cortada durante la mañana. Esto generó importantes demoras para los automovilistas que ingresaban a la Capital Federal desde Avellaneda hacia la Avenida Montes de Oca. El tránsito debió ser desviado por la colectora hacia la calle Hornos, registrándose largas filas de vehículos y serios retrasos en la circulación en toda la zona.

MEG/fl