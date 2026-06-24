Lautaro Servín, un joven de 17 años, fue muerto a balazos por dos motochorros este martes 23 de junio, cuando se dirigía a la escuela acompañado por su padre, en la localidad de San Francisco Solano, ubicada en el sur del Gran Buenos Aires. Marcelo, el progenitor del adolescente, les dijo a los investigadores que escuchó a los atacantes expresar: “Dijeron: ‘No murió’, y volvieron a disparar”.

Según Clarín, el estudiante quiso defender a su progenitor, quien luchaba contra los delincuentes que intentaban sacarles sus teléfonos celulares y la mochila que tenían. En ese momento, recibió los tiros y cayó al piso, convulsionando en la calle Rivadavia. Un vecino lo trasladó de urgencia en su auto al hospital Oñativia, que se encuentra en el pasaje San Juan, donde tuvo un paro cardíaco y falleció.

Entrevistado por la prensa, Servín reveló que los ladrones “vienen de atrás con dos motos”, uno de ellos ya empuñando el arma, se les tiran encima y hacen “tres tiros”. “Yo me tiro como si me hubiera pegado, mi hijo se acerca y ahí se dan cuenta y dicen 'está vivo' y volvieron para matarnos”, especificó.

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En TN remarcó que “mi hijo se tiró encima de ellos, para que no me hagan nada y yo lo estaba defendiendo a él y lo ejecutaron en el piso”. Para luego sumar: “Se me fue en los brazos, él dio su vida por mí, dio su vida para que a mí no me hagan nada”.

En el noticiero de ElTrece, uno de los hermanos del adolescente asesinado reveló que Lautaro “estaba llegando al colegio, acá a la vuelta, como todos los días”, cuando lo mataron. Y remarcó: “¿Qué le iban a sacar, el celular? No tenía plata, no tenía nada”. Sobre los motochorros declaró: “Son unas ratas apestosas que lo mataron por nada”.

María Sotolano, diputada del PRO, escribió en su cuenta de X: “Hoy en la Provincia de Buenos Aires volvimos a perder a un joven. Lautaro, de 17 años, iba camino a la escuela cuando fue víctima de una situación que se repite en el conurbano: la inseguridad”.

Y sumó: “Normalizar esto es cruel. Los que gobiernan deberían poner más la energía en reforzar las medidas de prevención, el trabajo coordinado y el análisis de mapas del delito para mejorar la vida de los vecinos. Que no muera un pibe más por la inseguridad”.

La Fiscalía de Instrucción 4 de Almirante Brown abrió un expediente bajo la carátula de “homicidio”.

El relato de los vecinos de Lautaro Servín

Un vecino que es agente de la Prefectura Naval, al escuchar el asalto que estaban sufriendo Lautaro Servín y su padre, salió con su arma reglamentaria a la calle y, tras identificarse, disparó al aire, en un intento de detener a los motochorros que, sin embargo, continuaron su huida tras cometer el asesinato, según Clarín.

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Por su parte, otro vecino reveló que oyó una frenada y vio cómo los delincuentes realizaban el ataque. “Escuché que uno gritó ‘matalo, matalo’ y después varias detonaciones”, le contó a la prensa local.

En el barrio de Rafael Calzada, donde vivía Lautaro, sus amigos, familiares y compañeros de escuela organizaron una manifestación para exigir justicia y una pronta resolución del caso.