Encuesta: senadores con imagen bajo cero, solo tres logran diferencial positivo y el kirchnerismo copa el fondo del ranking

El Senado Nacional atraviesa una crisis de imagen que va más allá de las diferencias partidarias. Un nuevo ranking elaborado por CB Global Data revela que apenas tres de los 72 senadores logran que su imagen positiva supere a la negativa. El resto del cuerpo navega en rojo, con diferenciales que en algunos casos superan los 28 puntos en contra.

El misionero Martín Goerling encabeza el listado con un diferencial de +3,3 puntos, aunque su figura sigue siendo poco conocida a nivel nacional. El 75,1% de los encuestados no supo o no quiso opinar sobre él. Es también el senador que más mejoró respecto de la medición anterior, con una suba de 5,9 puntos porcentuales que lo catapultó al primer lugar.

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Martín Goerling

En segundo lugar, aparece el exgobernador sanjuanino Sergio Uñac, con +0,8 puntos, con una imagen algo más instalada, aunque dividida casi en partes iguales entre quienes lo evalúan de forma positiva (22,2%) y negativa (21,4%).

Sergio Uñac

Cierra el podio el cordobés Luis Juez, técnicamente empatado entre positivos (39,5%) y negativos (39,2%), con un diferencial de +0,3 puntos. Juez es, de los tres, el que cuenta con mayor nivel de conocimiento, solo el 21,3% no tiene opinión formada sobre él.

Luis Juez

Los tres únicos senadores con imagen neta positiva representan a provincias del interior. Ningún legislador de la Ciudad de Buenos Aires ni de la provincia de Buenos Aires logra un diferencial favorable.

Los últimos puestos del ranking están dominados por dirigentes del kirchnerismo. El senador porteño Mariano Recalde cierra la tabla con el peor diferencial de todo el cuerpo, -28,8 puntos. El 44,1% de los encuestados lo evalúa negativamente, contra apenas el 15,3% que lo hace de forma positiva.

Jorge Capitanich

Lo sigue de cerca Jorge Capitanich, exgobernador del Chaco, con -28,2 puntos, y Juliana Di Tullio, senadora bonaerense, con -27,3. También en ese fondo aparecen José Mayans (-27,2), Alicia Kirchner (-27,1), Carmen Álvarez Rivero (-26,7) y Daniel Bensusán (-26,1).

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José Mayans

La mayor caída mensual la registró la senadora porteña y exministra de Seguridad Patricia Bullrich, cuyo diferencial retrocedió 6,4 puntos porcentuales respecto de mayo y se ubica ahora en -18,8 puntos. Bullrich es una de las figuras con mayor nivel de conocimiento de todo el Senado, apenas el 1,2% de los encuestados no la ubica, lo que hace que su deterioro no pueda atribuirse al simple desconocimiento, sino a un cambio en la percepción ciudadana.

Patricia Bullrich

Entre los legisladores con menor nivel de respuestas "No sabe/ No contesta", es decir, los más conocidos por la opinión pública, aparecen Gerardo Zamora, Carolina Losada, Eduardo "Wado" De Pedro y Francisco Paoltroni. En cuanto al diferencial entre imagen positiva y negativa, Paoltroni registra el mejor desempeño del grupo, con -4,3 puntos; lo siguen Losada (-7,5), Zamora (-11,5) y De Pedro (-12,1).

Francisco Paoltroni

El senador salteño Gonzalo Guzmán es el legislador menos conocido a nivel nacional. El 89,4% de los encuestados declaró no saber quién es o no tener opinión formada sobre su figura. Le siguen Fernando Rejal (88,5%), Sonia Rojas Decut (87,8%) y Julieta Corroza (87,5%).

Gonzalo Guzmán Coraita

La brecha entre los legisladores de alta visibilidad mediática y los senadores del interior que, prácticamente no existen para el ciudadano promedio, queda retratada con crudeza en esta medición.

El relevamiento fue realizado mediante la metodología CB CAWI Research sobre una muestra de 2.570 casos, con cuotas por sexo, nivel socioeconómico, franja etaria y geolocalización. El margen de error es de ±2,2 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%.

RG cp