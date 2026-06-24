Encuesta: Nardini volvió a liderar el ranking de intendentes de GBA y Menéndez quedó último

La consultora CB Global Data publicó su ranking de imagen de intendentes del Gran Buenos Aires correspondiente a junio de 2026, un estudio que volvió a mostrar diferencias marcadas entre los jefes comunales con mejor valoración y aquellos que atraviesan un momento de mayor desgaste político. El informe ordena a los intendentes según su diferencial de imagen, indicador que surge de restar la imagen negativa de la positiva. De esa manera, no solo refleja el nivel de conocimiento de cada dirigente, sino también el saldo entre quienes tienen una opinión favorable y quienes mantienen una percepción negativa.

En esta oportunidad, Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas, volvió a quedarse con el primer puesto del ranking gracias a un diferencial positivo de +24,5 puntos porcentuales, el más alto de toda la medición. Aunque registró una leve baja respecto de mayo, cuando había alcanzado +25,2, conservó una ventaja sobre el resto de los intendentes del conurbano.

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El segundo lugar fue para Fernando Gray, jefe comunal de Esteban Echeverría, con +22,4 puntos. Además de consolidarse entre los dirigentes con mejor imagen, fue quien protagonizó el mayor crecimiento mensual del estudio al mejorar 5,1 puntos respecto de la medición anterior, cuando había obtenido un diferencial de +17,3.

El podio lo completó Federico Achával, de Pilar, con un diferencial de +22,2 puntos. El intendente mantuvo prácticamente el mismo nivel de aprobación que en mayo, cuando había registrado +21,3, consolidándose entre los dirigentes municipales con mejor evaluación de los vecinos.

Detrás del podio aparecieron Jaime Méndez, de San Miguel, con +21,7 puntos, y Federico Otermín, de Lomas de Zamora, con +21,5. Ambos permanecieron dentro de los cinco primeros lugares, aunque registraron una caída respecto de la medición anterior: Méndez pasó de +26,5 a +21,7, mientras que Otermín descendió de +22,6 a +21,5.

Los de mitad de tabla

La mitad de la tabla presentó un escenario mucho más competitivo, con varios intendentes separados por pocos puntos de diferencia. En el sexto lugar quedó Juan José Fabiani (Almirante Brown), con +17,8, seguido por Julio Zamora (Tigre), que alcanzó +16,8 y fue uno de los dirigentes que más mejoró respecto de mayo.

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Más abajo aparecieron Jorge Ferraresi (Avellaneda), con +12,3, Mariel Fernández (Moreno), con +11,3, y Gastón Granados (Ezeiza), con +11. En este grupo también se ubicaron Ariel Sujarchuk (Escobar), Fernando Espinoza (La Matanza), Lorena Espina (José C. Paz) y Soledad Martínez (Vicente López).

El caso de Soledad Martínez llamó la atención porque, pese a mantenerse con saldo positivo (+3,8), sufrió una baja respecto del mes anterior, cuando había alcanzado +6,2. Algo similar ocurrió con Eva Mieri, que pasó de +1,4 a +3 y logró mejorar su posición dentro del ranking, aunque mantiene

A partir del puesto 16 comenzaron a aparecer los diferenciales negativos. Allí quedó Andrés Watson, de Florencio Varela, con -2,1, apenas por debajo del equilibrio entre opiniones positivas y negativas. Detrás se ubicaron Damián Selci (Hurlingham), con -8,4, y Ramón Lanús (San Isidro), con -8,5, quienes integran el grupo de intendentes con imagen desfavorable pero todavía lejos de los peores registros del estudio.

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En la parte baja del ranking, Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, volvió a ocupar el último lugar con un diferencial de -17,6 puntos, el peor resultado entre los 24 municipios analizados. Si bien en mayo había registrado -15,8, durante junio su imagen volvió a deteriorarse y profundizó el saldo negativo.

El penúltimo puesto fue para Julián Álvarez, de Lanús, con -15,9 puntos, mientras que Lucas Ghi, de Morón, completó el podio de los intendentes con peor desempeño al registrar -15,4. Los tres fueron los únicos dirigentes con diferenciales inferiores a los 15 puntos negativos.

También integraron el lote de peor desempeño Fernando Moreira (General San Martín), con -13,3; Pablo Descalzo (Ituzaingó), con -11,4; y Carlos Balor (Berazategui), con -9. Este último fue, además, el dirigente que más cayó respecto de mayo, ya que su diferencial descendió 5,6 puntos, pasando de -3,4 a -9, el retroceso más pronunciado de todo el ranking.

Los mayores movimientos del mes

Además del liderazgo de Nardini y del último lugar de Menéndez, el estudio dejó otro dato político relevante: Fernando Gray fue el intendente que más mejoró su imagen en junio. El jefe comunal de Esteban Echeverría incrementó su diferencial en 5,1 puntos, un salto que le permitió consolidarse en el segundo puesto del ranking y convertirse en el dirigente con mejor evolución mensual.

En el extremo opuesto quedó Carlos Balor, intendente de Berazategui, quien registró la mayor caída del mes al perder 5,6 puntos de diferencial de imagen respecto de mayo. El retroceso lo hizo descender hasta el grupo de los seis intendentes con peor desempeño del Gran Buenos Aires.

Según la ficha técnica, la encuesta fue realizada mediante la modalidad CB CAWI Research (online), con cuotas por sexo, edad, nivel educativo y geolocalización. El estudio incluyó entre 500 y 712 entrevistas por municipio, con un margen de error promedio de entre 3% y 4%, entre el 8 y el 12 de junio en los 24 principales municipios del conurbano bonaerense.

RG/fl