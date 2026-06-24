El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, se posicionó en el quinto lugar del ranking de imagen de mandatarios de capitales latinoamericanas elaborado por CB Consultora Opinión Pública correspondiente a junio de 2026.

De acuerdo con el relevamiento, Macri alcanzó una imagen positiva del 45,8% entre los porteños, lo que le permitió mantenerse dentro del grupo de los seis jefes de Gobierno mejor valorados de la región. Además, registró una mejora respecto de mayo, cuando su aprobación se ubicaba en el 43,9%.

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El estudio, realizado entre el 15 y el 19 de junio en 18 capitales latinoamericanas, ubicó al dirigente porteño por detrás de Carolina Mejía, de Santo Domingo; Mayer Mizrachi, de Panamá; Clara Brugada, de Ciudad de México; y Mario Durán, de San Salvador.

El liderazgo del ranking quedó en manos de Carolina Mejía, quien obtuvo un 58,9% de imagen positiva. La siguieron Mayer Mizrachi, con 52,5%, y Clara Brugada, con 51,8%, completando el podio regional.

Detrás de Jorge Macri aparecen Renzo Reggiardo, de Lima; Carlos Fernando Galán, de Bogotá; y Reyna Rueda, entre otros dirigentes de la región.

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La mejora en los niveles de aprobación permite a Macri sostener una posición competitiva en comparación con otros mandatarios de grandes ciudades de América Latina. Esta semana, el jefe de Gobierno anunció que competirá por la reelección, y justificó su deseo de continuar al frente de la Ciudad bajo la premisa de que los grandes cambios requieren tiempo.

El foco principal del dirigente del PRO para un eventual segundo mandato estará puesto en la conectividad urbana y la reducción de la contaminación acústica, como una transición hacia el transporte eléctrico que abarque desde las líneas de subte hasta los vehículos particulares y comerciales.

En el extremo opuesto del ranking se ubicaron Luis Bello, con apenas 20,1% de imagen positiva; César Dockweiler, con 22,2%; y Ricardo Quiñónez, con 23,5% de aprobación.

El ranking fue elaborado por CB Global Data sobre población general mayor de 18 años en las capitales de 18 países de América Latina: Santo Domingo, Ciudad de México, Brasilia, Managua, Buenos Aires, Quito, Montevideo, San Salvador, Ciudad de Panamá, Bogotá, Lima, Tegucigalpa, Santiago de Chile, San José de Costa Rica, Caracas, Ciudad de Guatemala, La Paz y Asunción.

El trabajo de campo se realizó entre el 15 y el 19 de junio de 2026 mediante la metodología CB CAWI Research. La muestra total alcanzó los 18.221 casos, con entre 855 y 1.314 encuestados por ciudad, un margen de error promedio de entre ±2,7% y ±3,4%, y un nivel de confianza del 95%. El relevamiento fue estratificado por género, nivel socioeconómico, grupo etario y geolocalización.

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