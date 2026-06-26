Oscar Zago: “Adorni es un cínico, voy a acompañar la interpelación”

Luego de la reciente caída de las sesiones en el Congreso por la falta de quórum, maniobra orquestada por sectores oficialistas para blindar al jefe de Gabinete ante las denuncias por irregularidades patrimoniales, el panorama legislativo se ha vuelto de extrema tensión. Ante este escenario de creciente desconfianza institucional, el diputado Óscar Zago ratificó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) su postura crítica contra la gestión de la información gubernamental y sentenció: “Adorni es un cínico, voy a acompañar la interpelación”.

El dirigente político que actualmente se desempeña como diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires y lidera el bloque del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) en la Cámara de Diputados, Oscar Zago, fue legislador porteño y tuvo un rol destacado en los primeros meses del gobierno de Javier Milei como presidente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados. Su trayectoria política comenzó en la Unión Cívica Radical (UCR). Más tarde se incorporó al PRO, espacio desde el cual fue legislador de la Ciudad de Buenos Aires entre 2005 y 2013, acompañando las campañas de Mauricio Macri. En 2021 regresó a la Legislatura porteña, esta vez dentro de La Libertad Avanza, aliado al MID. Tras las elecciones de 2023 fue elegido diputado nacional y designado jefe del bloque libertario en la Cámara baja. Sin embargo, en abril de 2024 fue desplazado de ese cargo en medio de una fuerte interna oficialista vinculada a la conformación de la Comisión de Juicio Político. Después de esa ruptura formó un bloque propio junto a otros legisladores aliados.

¿Qué está sintiendo y cuál es su visión sobre lo que está pasando en el Congreso, que hoy está teniendo cada vez más protagonismo, en algunos casos para bien y en otros casos para mal?

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Esta semana fue una semana movida, digamos, con dos temas distintos. Tanto el Senado como la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, el día miércoles solamente hubo dos temas: el tema de los holdouts y el tema Súper RIGI, y algunos temas que fueron también muy importantes, que son los convenios internacionales que mandó el Gobierno y que había que firmar. La verdad es que eso tuvo muy buena aceptación porque fue prácticamente por unanimidad en los proyectos que se habían dado con los compromisos que uno va tomando internacionalmente.

Dicho esto, después tuvimos una sesión el día martes que, la verdad, fue una sesión caída porque no se llegó al quórum para poder dictaminar un proyecto que se había presentado la semana anterior, con el tema de la convocatoria al jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, con cuatro proyectos también de pedido de informe sobre el mismo.

En ese sentido, nosotros trabajamos la semana —y cuando digo nosotros, el PRO, el radicalismo y algunos sectores independientes— para que esa sesión se pudiera levantar con lo que se levantó, con lo que consideramos nosotros que estuvo bien convocada. Tardó una comunicación que llegó el día martes a las 12:30, cuando teníamos una sesión convocada para las 14 horas, que era la sesión especial que se había pedido con los cuatro expedientes que nombré más la interpelación al jefe de Gabinete de Ministros.

Nosotros trabajamos la semana pasada muy fuertemente, incluso hubo comunicaciones el fin de semana telefónicas, y el día lunes, también. No llegábamos a un acuerdo porque el oficialismo hizo una comunicación el día lunes —cuando digo ellos, el oficialismo— llamando a una reunión de comisión para el día martes, pero era informativa, no deliberativa ni resolutiva. Y la verdad es que nosotros no estábamos de acuerdo.

Le dijimos que si no había un acuerdo de llamar a la comisión de Asuntos Constitucionales —e incluso una de Peticiones, Poderes y Reglamento por un proyecto del diputado Néstor Pitrola— nosotros íbamos a bajar a la sesión especial, a dar quórum y a terminar con el mismo motivo que estábamos pidiendo que se convoque a la comisión.

Comunicaron tarde, 12:30, hubo una mala interpretación porque decían que nosotros estábamos haciéndole el juego al oficialismo. De ninguna manera, porque cuando contestaron y pusieron la ampliación del temario —ahí estuvo la confusión— metieron una ampliación donde incluían los cuatro expedientes y la interpelación.

Ahí nos quedamos conformes y dijimos: “Vamos al martes”. ¿Por qué? Porque la sesión especial era para emplazar a esas comisiones para tratar los expedientes, y los expedientes se van a tratar el día martes de la misma manera que lo pedía la sesión de la oposición. Así que ahí hubo una confusión.

Espero que el día martes, de la misma manera que se convocó la sesión, ahora las comisiones sean resolutivas, que se firmen los dictámenes y se hagan los pedidos. Va a haber un dictamen, dos, tres; siempre hay no menos de dos dictámenes. Espero que salga. Nosotros vamos a acompañar el dictamen.

Cuando digo nosotros, puede ser que haya otras firmas del PRO, del radicalismo, porque el Movimiento de Integración y Desarrollo, a quien yo represento, no tiene firmas. Y hemos quedado en que vamos a pedir la interpelación al jefe de Gabinete de Ministros más los cuatro pedidos de informes.

Usted vio que hay una serie de polémicas. Esteban Bullrich renunció al PRO, un diputado del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, a quien entrevistamos recién, reclamaba que los radicales se sentaran. Hay mucha gente que interpreta que no haber dado el quórum era, de alguna forma, estirarle la vida política a Adorni. Desde el punto de vista político, esa ausencia, ¿no cree que le estaba dando verosimilitud a las versiones que suponían un acuerdo para estirarle la vida a Adorni?

Y claro, por supuesto. ¿Cuál fue el error nuestro? Primero, yo bajé a la reunión previa a Labor Parlamentaria, que se hace una hora o dos horas antes. Fue muy concreta y ahí se comunicó que había salido el pedido de ampliación del temario.

¿Cuál fue el error tanto del bloque o interbloque que conduce Cristian Ritondo, donde está el radicalismo con Pamela Verasay, donde está Óscar Zago por el Movimiento de Integración y Desarrollo, y otros diputados como Jose Luis Garrido de Santa Cruz, y algunos otros bloques? No haber comunicado, no haber hecho una conferencia de prensa y haber comunicado como corresponde.

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Porque ustedes no tienen la bola de cristal. El periodismo no puede ingresar a Labor Parlamentaria. Y fue ese error, porque teníamos que haber salido, haber hecho una conferencia de prensa, incluso convocando a todos los bloques, a los distintos bloques también que pedían la sesión, y haberlo comunicado en conjunto o separado, pero haberlo comunicado, porque pudo haber una malinterpretación como la hubo.

Incluso lo que no se dice es que, por la tarde, muchos firmantes tampoco estaban presentes. Los firmantes que también se hicieron eco de la convocatoria —yo no era firmante—, hubo algunos firmantes que no estaban en el recinto. ¿Está claro? Ahí yo quiero saber por qué solamente a un sector de la oposición, que somos nosotros, se le da la responsabilidad de esto, cuando no solo nos bajamos nosotros. Yo no voy a andar dando nombres, pero hubo gente que ha firmado el petitorio que tampoco estaba presente. Quiere decir que también estaban conformes con la ampliación del temario, quiero creerlo yo. Yo no lo hablé con esos diputados, pero no importa.

El error nuestro fue no haber hecho la conferencia y haberlo comunicado como corresponde.

Ahora, la ampliación al mismo tiempo era una postergación, ¿no?

No, porque se convocó para el día martes. Y si la sesión hubiese sido con los 129 votos que tenía quórum, hubiese sido para el día martes también. Por eso nosotros estábamos conformes cuando salió la ampliación, porque era lo mismo.

La convertían en abstracta.

Exactamente. Usted es un periodista muy informado. Yo tuve un solo problema con usted el primer día que le discutimos. Me parece que siempre nos llevamos bien porque tengo un respeto por usted enorme, y la verdad que dice cosas que a veces yo no sé expresar, pero la verdad que sí.

Usted integraba La Libertad Avanza y luego descubrió que sus ideas originales, que usted creía, no estaban representadas en el gobierno que la llevaba adelante. Probablemente aquella discusión que usted menciona pueda tener que ver con ese intercambio de percepciones. Ayer le pasó lo mismo a Esteban Bullrich, antes de ayer le pasó al diputado radical Pablo Jiuliano. ¿No percibe que hay algo en muchos de ustedes, para bien, quiero decirlo, que sienten que las ideas que los convocaron se terminan dejando de lado y no se sienten representados en el conjunto en el que fueron electos?

Sí, totalmente. Hay un montón, hay un montón. Podemos ver que hay cosas buenas que seguimos peleando por las cosas buenas, que lo tienen todos los bloques. Yo supongo que nadie quiere que a los jubilados les vaya mal, que al mundo trabajador le vaya mal, que retrocedamos permanentemente en un montón de cuestiones, que a los comerciantes no les vaya mal, que le vaya bien a las pymes. Yo creo que nadie.

Después tendremos formas totalmente distintas de ver esas cuestiones.

Ahora, cuando uno va anotando, uno se pregunta por qué el Gobierno tardó tanto. Hace tres meses que está la situación del jefe de Gabinete de Ministros. Tres meses que algunos diputados, no todos, estamos por distintos canales diciendo que era, y yo lo dije en varias oportunidades y en un montón de lados, que yo voy a acompañar la interpelación, que voy a acompañar los pedidos de informe, pero quiero ver a veces los modos y algunos tenemos los modos distintos que otros.

Me extraña que el Gobierno, recién ayer, yo escuché un mensaje del Presidente que si la Justicia lo encontraba, lo echaba a patadas. A veces digo, hay cosas que son evidentes, porque la verdad que la mentira, la mentira se la digan a la Justicia o se la digan al periodismo o se la digan a la Cámara de Diputados. No tengo que ser juez y fiscal para saber que un tipo me está mintiendo en la cara descaradamente semana tras semana.

El Gobierno creo que reaccionó demasiado tarde para haber entendido que ya por lo menos había que utilizar la palabra: sí, mintió. Me parece que mintió descaradamente y todo el mundo lo sabe. Ahora, yo no tengo que esperar a la Justicia para apartarlo. Después que espere él a la Justicia, y si le miente a la Justicia será otro tipo de inconveniente. Pero nosotros no tenemos que esperar a la Justicia.

Me parece que hoy el Gobierno tenía que haber actuado con rapidez y haberle pedido un paso al costado, y después que resuelva su problema judicial, que lo resuelva por el camino judicial como corresponde.

Ahora, ¿no es cínico decir que “espero que la Justicia resuelva”? Si claramente él confesó el delito de haber evadido y al mismo tiempo confesó que mintió al Congreso representando al Poder Ejecutivo, exponiendo en la sesión constitucional que exige al jefe de Gabinete exponer en el Legislativo. Es decir, él ya confesó su culpabilidad. Creo que lo único que el Presidente plantea que tendrá que demostrar la Justicia es si los fondos que tiene además tienen otro delito. ¿No es cínico el Presidente al decir lo que está diciendo?

No sé si es cínico el Presidente, pero el jefe de Gabinete sí.

Y metió en problema a todo el Gabinete, porque yo, la verdad que no me olvido de que el otro día, el día miércoles, en la sesión del miércoles, la verdad que me dio mucha bronca que yo me levanté en un momento y me fui, me retiré del recinto, cuando los diputados libertarios, a cántico como un barra brava en una cancha, gritaban: “Adorni no se va, Adorni no se va”. La verdad que es vergonzoso, vergonzoso también, no solo del jefe de Gabinete, sino de muchos.

Porque después saben cómo termina esto: se van a mirar para el costado. Cuando les quemen la mano, porque las manos, ¿viste cuando dicen muchos colegas de ustedes “poner las manos en el fuego”? Se les va a quemar las manos y van a decir muchos: “yo nunca puse esa posición”.

Yo tengo en mi vista, por lo menos en mi mente, y recuerdo muy bien —y por suerte a veces hay videos y hay cosas que quedan en el tiempo— muchos de estos personajes que “Adorni no se va”, como si estuvieran alentando a la Madre Teresa de Calcuta. La verdad que es vergonzoso.

Ese “Adorni no se va” y aferrarse a eso es porque interpretan que retener a Adorni es un triunfo o perder a Adorni sería reconocerle un triunfo a otro. ¿Cómo interpreta usted eso?

Una vergüenza.

Pero independientemente de la calificación, ¿cuál sería el sentido? ¿Por qué hacen eso?

Empiezan a tirarse con la corrupción, porque mientras algunos gritaban que Adorni es un corrupto, ellos gritaban que Insaurralde es un corrupto, y parece tribuna, y en el medio quedamos un montón de argentinos que no tenemos nada que ver con la corrupción, que no tenemos nada que ver con los corruptos, sea uno, el otro, el nombre fulano y sultano. Y parece que es una competencia ver quién es más o quién es menos corrupto. Y la verdad que así estamos los argentinos.

El problema que se hace es esto: quieren tapar con las manos verdaderamente el sol y los actos de corrupción, y eso no corresponde para ninguno, y menos que menos para los argentinos de bien que la están pasando mal.

¿Su pálpito es que el martes entonces se trata este tema y que va a haber una mayoría suficiente que pida la interpelación de Adorni?

No sé si va a haber mayoría suficiente porque el oficialismo en cada comisión tiene, no sé si mayorías, pero muchas tienen un 40, un 50%. Usted puede tener un proyecto o un dictamen de minoría, pero al recinto le puede dar mayoría.

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O sea que puede sacar uno de mayoría o de minoría, pero en el recinto se discute nuevamente y se vota. Y si usted tiene un proyecto de minoría con interpelación y con pedido de informe, puede obtener la mayoría en el recinto.

Entonces, ¿usted imagina cuándo se votaría finalmente el proyecto de interpelación?

No, eso no sabría decírselo porque los tiempos de ahí vamos a ver el martes cómo van a salir los expedientes. Puede pasar una semana, pueden pasar unos días. Después creo que hay un 9 de julio que es feriado, veo cómo es. A los argentinos les dicen “no, no, cuándo el partido”.

La verdad que hay cosas que no, a mí no me interesa si hay partido o no. Por más que sea argentino, me encante que a la selección le vaya bárbaro. Pero, yo creo que estos temas no hay que dejar pasar mucho tiempo.

¿Finalmente vamos a terminar llegando al fin del Mundial y que era el proceso de este estiramiento?

Espero que no.

MV