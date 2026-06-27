La cronología del derrumbe de Adorni

Desde febrero del corriente año, Manuel Adorni ha sido blanco de investigaciones, preguntas y críticas. Su caso adquirió una magnitud que nadie hubiera imaginado. El interés social aumentaba conforme a las pruebas en su contra pero los intentos, de parte de él mismo y el oficialismo, parecen haber sido en vano.

Muchas veces se acusó a los medios de hostigamiento, o incluso persecución. Es verdad que las investigaciones fueron intensas y puntillosas, y hasta pueden haber sido exageradas. Pero nada es más exagerado que, frente a un pueblo con casi un tercio de pobreza, un funcionario público mentiroso y encubridor. Exagerado es un crecimiento patrimonial del 415% entre 2023 y 2025.

La dura postura de Patricia Bullrich fue clave en la salida de Adorni.

La crónica de una muerte anunciada

8 de marzo – Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, viajó a Nueva York en el avión presidencial junto a la comitiva de Javier Milei, pese a no ocupar ningún cargo público. La revelación generó críticas por el uso de recursos del Estado.

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10 de marzo – Comenzaron a difundirse detalles del costo del viaje y se informó a la Procuración de Investigaciones Administrativas para que analizara el caso. La diputada Marcela Pagano hizo la primera denuncia judicial para determinar si hubo irregularidades en el traslado de la esposa del funcionario.

12 de marzo – El Jefe de Gabinete dio una entrevista al periodista Eduardo Feinmann en la que justificó la presencia de su esposa en un viaje oficial a Nueva York, argumentando que viajaba a “deslomarse” trabajando y quería estar acompañado por su “compañera de vida”. Luego de la desafortunada frase, pidió disculpas en redes sociales.

Las dudas de la justicia sobre el patrimonio de Manuel Adorni y el temor de que la causa avance

13 al 15 de marzo – Frente a las críticas, cambió parcialmente el argumento y afirmó que la invitación a su esposa provino de Presidencia, una explicación que generó nuevos cuestionamientos porque en un primer momento había señalado que la decisión había sido personal.

Segunda quincena de marzo – Aparecieron revelaciones sobre el vuelo privado a Punta del Este, nuevas propiedades y su nivel de gastos. Adorni mantuvo un bajo perfil y evitó hacer declaraciones públicas sobre las nuevas denuncias.

La Justicia comenzó a investigar las operaciones inmobiliarias de Adorni tras detectarse inconsistencias entre su patrimonio declarado y la compra de inmuebles. La pesquisa puso la lupa sobre la adquisición de una casa en un country a nombre de su esposa y de un departamento en Caballito, además de la forma en que fueron financiados.

Además, se supo que la investigación también analizaba la compra del departamento de Caballito, adquirido mediante una hipoteca privada con jubiladas que figuraban como prestamistas. Los investigadores buscaron determinar si esas operaciones fueron genuinas y si guardaban relación con los ingresos declarados por el funcionario.

Renunció Manuel Adorni, apenas un jefe de Gabinete. FIN

Llegó luego un pequeño alivio para Adorni. El juez federal Daniel Rafecas archivó la causa por presunta malversación de caudales públicos iniciada tras la denuncia del abogado Gregorio Dalbón por el traslado de Bettina Angeletti en el avión presidencial durante la gira oficial a Estados Unidos.

14 de abril de 2026 – Se reveló que Adorni había modificado su declaración jurada un año después para incorporar la casa del country Indio Cuá, adquirida el 15 de noviembre de 2024 a nombre de su esposa. La incorporación se produjo cuando la causa judicial ya estaba en marcha y luego de que la Justicia requiriera la documentación completa a la Oficina Anticorrupción.

Segunda quincena de abril – Declararon en Comodoro Py las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes aparecieron como prestamistas de parte de los fondos utilizados para comprar el departamento. Una de ellas aseguró ante la Justicia que “no conocía al funcionario”. Sus testimonios profundizaron las dudas sobre el origen y la instrumentación de los préstamos. Ese mismo día se incorporó al expediente información remitida por LATAM que confirmó que Adorni, su esposa y sus hijos viajaron de vacaciones al Caribe (Aruba) entre fines de 2024 y comienzos de 2025, en vuelos de primera clase. El dato cobró relevancia porque semanas antes el funcionario había afirmado públicamente que el vuelo privado a Punta del Este había sido “la primera vacación” desde que había asumido funciones.

29 de abril de 2026 – En su primer informe de gestión ante el Congreso, Adorni defendió su patrimonio y negó haber cometido irregularidades. Aseguró que “todo mi patrimonio está debidamente declarado, sin ocultación alguna” y rechazó las acusaciones de enriquecimiento ilícito, mientras respondía preguntas de los diputados en un clima de fuerte tensión política. La sesión contó con la presencia del presidente Javier Milei, quien siguió la exposición desde un palco junto a todo el Gabinete como muestra de respaldo.

Ese mismo día, Marcela Pagano volvió a ampliar la denuncia contra el ministro, incorporando presuntas operaciones vinculadas a una empresa offshore y nueva documentación sobre el patrimonio de Adorni.

4 de mayo de 2026 – Finalmente declaró el contratista Matías Tabar ante la fiscalía. Afirmó que Adorni le había pagado US$ 245.000 en efectivo, sin facturas ni recibos, para remodelar la casa del country. También entregó documentación, fotografías y su teléfono celular para ser peritado. Según su testimonio, las obras incluyeron pisos, paredes, pileta, cascada, parrilla, mobiliario y otras mejoras, y se extendieron durante aproximadamente diez meses.

11 de junio – En un nuevo giro, Adorni admitió en una entrevista televisiva que tenía más de US$ 500.000 no declarados, atribuyó ese dinero a ganancias obtenidas con criptomonedas y afirmó: “Ahorramos en negro, como la mayoría de los argentinos”. La declaración contradijo sus afirmaciones de marzo y abril, cuando había sostenido que todo su patrimonio estaba correctamente declarado.

Este sábado 27 de junio, la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete, apareció como el cierre casi inevitable de un proceso de desgaste acelerado. Más allá de cómo se formalizó su salida, el impacto político ya está instalado: un funcionario central del esquema de poder de Javier Milei atravesado por una crisis que combinó gestión, exposición pública y sospechas sobre su patrimonio, y que terminó convirtiéndose en uno de los episodios más delicados del oficialismo en 2026.

RG