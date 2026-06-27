Renunció Manuel Adorni, apenas un jefe de Gabinete. FIN

El presidente Javier Milei echó, finalmente, a Manuel Adorni. De nada valieron los desesperados intentos hechos ante Majul, Fantino, Trebucq y otros entusiastas de la gestión libertaria, tampoco calificar al resto del periodismo de 'chorros que inventan denuncias por falta de pauta', ni siquiera afirmar “prefiero perder una elección antes que echar a un inocente...”: el Presidente debió cerrar el ciclo de Adorni como jefe de Gabinete.

Luego de meses interminables de desgaste ante la opinión pública, un derrumbe registrado en todas las encuestas, Milei se reunió con Adorni este sábado 27 de junio y poco después se anunció su salida. Concluye así un ciclo en la Jefatura de Gabinete que, por los escándalos que implicó, posiblemente sea recordado entre las peores desde 1983 a la fecha.

La caída de Adorni fue el cierre de una historia que comenzó el 8 de marzo de 2026, cuando una foto en el cementerio de Queens, en Nueva York, donde Milei hacía uno de sus interminables homenajes ante la tumba del llamado Rebe de Lubavitch (el rabino Menachem Mendel Schneerson).

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Marzo 2026: La foto que tomó Miguel Steuermann, el director de Radio Jai, de Adorni y la esposa Bettina Angeletti en el cementerio de Queens.

En esa doliente comitiva fue donde se vio a Bettina Angeletti junto al jefe de Gabinete, eso llevó a que se sepa que había viajado en el avión presidencial, eso a su vez se anudó recordando que el mismo Adorni había pontificado desde el púlpito de alguna de sus conferencias de prensa en Casa Rosada que el Gobierno “terminaba con los privilegios de la política” con el decreto 712/2024 “estableciendo que los aviones del Estado ya no podían ser utilizados para trasladar familiares de funcionarios” y así la 'cascada' fue indetenible... Pese a que los denunciantes 'apenas fueran periodistas'.

La cesantía de Adorni quedará entonces entre las “promesas incumplidas” de Javier Milei, que a Majul y Trebucq les aseguró en su momento “ni en pedo se va Adorni”, y esos videos tendrán seguramente un lugar importante entre las memes de redes sociales, como el recordado video de que “se cortaría un brazo antes que subir un impuesto”, como dijo cuando era candidato a diputado, y apenas llegó a la Presidencia repuso el impuesto a las Ganancias a trabajadores, el mismo gravamen que había votado anular cuando era diputado.

Inmuebles y la investigación judicial

Cuando comenzaron a conocerse los inmuebles que había comprado Adorni, el tema terminó en la Justicia y el fiscal federal Gerardo Pollicita comenzó a poner la lupa sobre ese crecimiento patrimonial, que había llevado a obvias denuncias de "enriquecimiento ilícito".

Los 245 mil dólares que Adorni gastó en la casa que adquirió en el country Indio Cuá Golf Club resultaron un golpe letal en la imagen del ahora ex Jefe de Gabinete, que tardó meses en publicar la nueva declaración jurada, en la que prometía "explicar" de donde había salido su nueva riqueza.

Así se empezan a reconstruir no solo los gastos en esa vivienda identificada como el lote 380 de Indio Cuá, sino también trascendió que había alquilado otra vivienda en ese lugar, locación pagada en dólares en efectivo, ya era también noticia conocido el "prestamo de dos jubiladas" con el que presuntamente había adquirido otro departamento en Caballito, mujeres que en la Justicia negaron conocerlo.

Pollicita también revisa (y continúa haciéndolo) los antecedentes laborales de Adorni y de su esposa, sobre todo el período comprendido entre 2017 y 2023 para el jefe de Gabinete y entre 2018 y 2023 para Angeletti.

Los hermanos Adorni, ambos investigados por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

Otra de las medidas impulsadas por Pollicita apunta a obtener información de una causa judicial que investiga presunto enriquecimiento ilícito contra Francisco Adorni, hermano del funcionario. Sobre ese punto, Pollicita requirió certificaciones detalladas del expediente para conocer los hechos investigados, los bienes involucrados, movimientos de dinero y eventuales referencias a patrimonio familiar que pudieran resultar de interés para la causa actual.

Pendrive, Bitcoins y 500 mil dólares

Luego llegaría el capítulo de la declaración jurada de Adorni, en la que su explicación adjudicó sus gastos e inversiones a ahorros no declarados que había hecho en el sector privado, de los que admitió no pagar impuestos, además ganancias en operaciones con criptomonedas, una inversión tampoco registrada en público, y además habló de dinero heredado de su padre, ahora blanqueado. Pero esas explicacionesque dio en LN+ generaron severas críticas, incluso merecieron desde memes en redes sociales, además de explicaciones técnicas poniendo el relato, que sigue con final abierto en el plano judicial.

Hubo todo un combo de compras millonarias por sábanas, artículos gamers, gastos en tarjetas de crédito y todo un volumen de investigación en marcha, que no tiene todavía laudo judicial: se aguarda que Pollicita resuelva si cita a Adorni a indagatoria, o si por el contraria considera que los gastos de los Adorni "calzan", como se dice en la city, con los ingresos. Lo único cierto es que su ciclo como jefe de Gabinete, que en los sueños libertarios debía ser el trampolín que lo llevara a la disputar la jefatura porteña en 2027, es historia. Parecía un lecho de rosas, y se fue convirtiendo en una corona de espinas.

Queda recordar, para el final, cuando Adorni le dijo "sos apenas un periodista", en marzo de este año, a Jon Heguier, de El Destape, que le en una conferencia de prensa preguntaba por bienes, dólares y lujos: "Vos sos apenas un periodista, no un juez, hago lo que quiero con mi dinero", dijo entonces. Tal vez ahora vea, con algo más de claridad, que él era "apenas un jefe de Gabinete".

HB cp