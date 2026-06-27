En la imponencia de la Torre Citic en Beijing, con sus deslumbrantes 109 pisos y 528 metros metros de altura, el impacto de un avión biplaza contra sus ventanas ocurrido este viernes 26 de junio es investigado con el habitual hermetismo de las autoridades chinas: el piloto obviamente murió, pero las dudas apuntan a descifrar si el suceso fue deliberado y el aviador buscó ese final, o se trató de una mala maniobra o un problema mecánico que llevó a ese desastre.

Además que el piloto del aparato murió, se indicó que el impacto dejó 13 heridos en ese piso del edificio, sin especificar si hay casos de gravedad, además del estupor con el que los transeuntes asistían a un evento ciertamente inusual en el ultravigilado espacio aéreo de la capital china.

Algunos internautas publicaran breves videos en donde se veían restos del aparato cayendo desde la torre Citic, y luego al pie del edificio, en plena calle. Periodistas de AFP habían visto un agujero en una de las plantas superiores del rascacielos. Las autoridades no tardaron en desplegar un importante dispositivo de seguridad.

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"El 26 de junio a las 17H55 (...), una aeronave deportiva ligera monomotor biplaza chocó durante su vuelo con un edificio de gran altura. El piloto, única persona a bordo, murió. 13 personas resultaron heridas in situ", indicaron en la red social WeChat las autoridades del distrito pekinés de Chaoyang, donde se produjeron los hechos.

"Los servicios competentes prosiguen con su investigación sobre las circunstancias del incidente", añadió el comunicado. La torre Citic cuenta con 109 plantas y tiene capacidad para unos 12.000 empleados. Se encuentra en un barrio de negocios en el este de la capital china, muy cerca del edificio de la televisión pública, CCTV.

El incidente llamó la atención en una ciudad como Pekín, sometida a medidas de seguridad muy estrictas. "Algo así no puede pasar en Pekín. Es Pekín (...) Es bastante habitual en el extranjero, pero en China no debería ocurrir", declaró a la AFP una mujer que observaba el edificio desde la calle. "Estoy realmente impactada".

AFP/HB