La tapa del Diario PERFIL del sábado 27 de junio de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.148 del Diario PERFIL, de este sábado 27 de junio de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Buenos Aires Times y Espectáculos:

Llega Milei de viaje y recrudecen versiones sobre la salida de Adorni. Día frenético de reuniones en la Casa Rosada con un gran ausente: el jefe de Gabinete. Aumenta la presión de propios, aliados y opositores para que abandone de una vez el Gobierno, al tiempo que se acrecienta la danza de posibles reemplazantes. El oficialismo busca mitigar los efectos de un conflicto que se le escapó de las manos y que puede terminar con una interpelación para removerlo. Se esperan novedades cruciales durante el fin de semana.

Rebord “atacado” mientras crecen los negocios de Marini. El Canal de la Ciudad fue preadjudicado al dueño de Cale Group. En Carajo se celebra. Pero en Blender se discute.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Empresa ligada a Karina intima a bares que quieren transmitir a Argentina.

Macri. Confirmó que el PRO votará la moción de censura en el Congreso.

Complicaciones para Tapia e Insaurralde. Avanzan las causas del exintendente y AFA.

Organizan una red de voluntarios para enfrentar la soledad a través de WhatsApp.

Fin del default. La Cámara de Diputados aprobó la conciliación con los últimos holdouts que mantenían litigios contra el país.

Jair Bolsonaro. Antes de las elecciones brasileñas estalla un escándalo en la familia del expresidente y del candidato opositor.

Incertidumbre por el número de víctimas ante el desastre de Venezuela.

Narco. El historial delictivo de Carlos Manuel Fiordellino Celis, uno de los prófugos más buscados del país durante varios años.

Salman Rushdie. Presentan en Nueva York un documental que reconstruye el atentado que casi le cuesta la vida al escritor.

El Mundial de Galperin sumó 20 millones de usuarios y es la voz de los negocios libertarios.

Argentina jugará contra Cabo Verde. Uruguay perdió y quedó afuera de todo.

Escriben en esta edición:

Curia, Burgueño, Castillo, Firtman, Taiana, Link, Kohan, Guebel, Giampaolo, Hopenhayn, López, Haime, Helman y J. Fontevecchia.

HB

