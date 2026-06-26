Incertidumbre sobre la continuidad de Blender

La continuidad de Blender quedó envuelta en un escenario de incertidumbre luego de que la empresa despidiera a cerca de 20 trabajadores que habían realizado un reclamo colectivo por cuestiones salariales. El conflicto escaló hasta interrumpir una transmisión en vivo del programa Último Aviso, dejó al canal momentáneamente fuera del aire y abrió interrogantes sobre cómo seguirá funcionando el medio en los próximos días.

Según pudo reconstruir PERFIL a partir de trabajadores de la empresa, la crisis se desató minutos después de que gran parte de la planta enviara un correo conjunto para reclamar el cumplimiento de acuerdos salariales pactados antes del inicio del año. El pedido incluía la actualización trimestral de los haberes, el pago de feriados y la apertura de una instancia de diálogo.

La respuesta fueron las cesantías, lo que derivó en una protesta coordinada entre periodistas y técnicos que terminó con el corte de la transmisión. Mientras los trabajadores exigen la reincorporación de todos los despedidos bajo la consigna "Si tocan a uno, tocan a todos", el conflicto permanece abierto y la continuidad operativa de Blender aparece, por estas horas, rodeada de incertidumbre.

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