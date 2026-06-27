"Solo entré para leer los comentarios": la chicana de Victoria Villarruel tras la renuncia de Adorni

Victoria Villarruel publicó una fuerte ironía tras la renuncia de Manuel Adorni, explicando que solo entró a su cuenta de X “para leer los comentarios”. De esa forma contestó, sarcásticamente, al posteo donde Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, expresaba su pesar por la salida del funcionario y lo elogiaba.
No es la primera vez que la titular del Senado expresa su enojo por lo que ocurre con Adorni, quien está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
El 20 de junio pasado, durante el acto por el Día de la bandera, a Villarruel le preguntaron por la presencia del entonces jefe de Gabinete en la celebración, que, en ese momento, fue visto como un nuevo apoyo de Milei a su funcionario, y ella declaró: “Es un acto patrio, no un acto para apoyar a Adorni. No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni”.
Y cerró afirmando: “Hoy hay que recordar la bandera y recordar la figura de Belgrano. Lo de Adorni está totalmente de más”.
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