"Solo entré para leer los comentarios": la chicana de Victoria Villarruel tras la renuncia de Adorni

Victoria Villarruel publicó una fuerte ironía tras la renuncia de Manuel Adorni, explicando que solo entró a su cuenta de X “para leer los comentarios”. De esa forma contestó, sarcásticamente, al posteo donde Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, expresaba su pesar por la salida del funcionario y lo elogiaba.

No es la primera vez que la titular del Senado expresa su enojo por lo que ocurre con Adorni, quien está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El 20 de junio pasado, durante el acto por el Día de la bandera, a Villarruel le preguntaron por la presencia del entonces jefe de Gabinete en la celebración, que, en ese momento, fue visto como un nuevo apoyo de Milei a su funcionario, y ella declaró: “Es un acto patrio, no un acto para apoyar a Adorni. No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni”.

Y cerró afirmando: “Hoy hay que recordar la bandera y recordar la figura de Belgrano. Lo de Adorni está totalmente de más”.

Noticia en desarrollo