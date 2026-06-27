Pasan las horas, y Milei hace esperar el "gracias por los servicios prestados" a Adorni: tampoco hubo foto de Olivos

La renuncia de Manuel Adorni es un hecho, para el Gobierno libertario es un golpe durísimo, y pese a que la dimisión del ahora ex jefe de Gabinete se conoció a las 18.40, cerca de la medianoche de este sábado 27 de junio de 2026 sigue el "silencio de radio" del presidente Javier Milei en su cuenta de redes. Todavía no llegó el "gracias por los servicios prestados" que se estila en las ejecuciones políticas, el Mandatario se limitó a retuitear algunos posteos, pero no dijo nada ni tampoco subió fotos, no hubo mensajes de aliento a quien ha sido una de las figuras centrales del universo libertario.

Pese a las especulaciones en torno a que se haría "un cierre formal" de la gestión del ex vocero, en redes no apareció ninguna imagen de la reunión en Olivos en la que Milei despidió a Adorni. También permanece en alboluto silencio la cuenta Oficina del Presidente. Entre los reposteos del Presidente, se destacó el mensaje publicado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, si salió a respaldar públicamente a Adorni, y sostuvo que el Gobierno conoce el “difícil e inmerecido momento” que atraviesa el ex funcionario junto a su familia, pesares que llevan meses entre escándalos de inmuebles, lujos y gastos millonarios.

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“Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven”, expresó Karina Milei en su mensaje, republicado por Milei.

La secretaria General definió a Adorni como “una persona íntegra, valiosa y muy querida” por el equipo de Gobierno y aseguró que su decisión de renunciar cuenta con el acompañamiento de la Casa Rosada.

“Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros”, le dedicó Karina Milei a Adorni.

En el tramo central de su mensaje, la funcionaria hizo referencia directa a los argumentos expuestos por Adorni en su carta dirigida al Presidente, donde explicó que decidió abandonar la Jefatura de Gabinete debido al impacto que los ataques públicos tuvieron sobre su entorno familiar.

La senadora Patricia Bullrich, por su parte, remarcó la importancia de la "confianza" y la "ética" bajo el gobierno de Javier Milei, tras haberse efectuado la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete.

Mediante sus redes, la jefa del bloque oficialista en la Cámara Alta se refirió a la situación del exfuncionario, el cual se encontraba bajo sospechas y acusaciones de supuesto enriquecimiento ilícito.

"La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo", indicó Bullrich en su cuenta de X, lo que fue reposteado por Milei.

Patricia Bullrich, días atrás, con Manuel Adorni

Por otra parte, así como a Bullrich la acusó en campaña de terrorista y ponebombas, en 2023, Milei le dedicó a Santilli, entonces opositor, durísimos conceptos, hoy casi insólitos a la vista de que es uno de los candidatos principales a jefe de Gabinete.

“Diego Santilli, el candidato de los TikTok y el boludeo en una provincia gobernada por la inseguridad y los narcos. El tipo que dice abiertamente que vive de ‘su negocio’ y recibe sonrisas, no preguntas. No hay nadie que diga que no es un corrupto. Es el que pagaban la fiesta de cumpleaños con la tuya. Este es el que los medios nos quieren vender como la alternativa para la provincia de Buenos Aires”, escribió, en ese momento, Milei.