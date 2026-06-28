Macri y el PRO festejaron la salida del ministro coordinador: “Lo necesitaba el Gobierno”

Antes del acto del viernes por la tarde noche, en Mar del Plata, Mauricio Macri animó un almuerzo en el restaurante Viento en popa, donde generalmente Guillermo Montenegro recibe a las figuras que recorren la ciudad. Allí, entre comidas, el expresidente dejó muy claro su postura con respecto a Manuel Adorni: tenía que renunciar cuanto antes.

Y no solo por una cuestión moral o ética sino también porque, según Macri, complicaba la economía y la ponderación de los logros macro económicos del Gobierno así como dificultaba lograr consensos para políticas públicas.

Era la postura que compartían los comensales, entre ellos María Eugenia Vidal, la exvicepresidenta, Gabriela Michetti y el jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, además de Fernando de Andreis, mano derecha de Macri y diputado nacional.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El consenso generalizado era que el jefe de Gabinete, tras meses sin poder explicar su declaración jurada y luego de mentirle abiertamente al Congreso, tenía que dar un paso al costado y descomprimir la tensión política que se había adueñado de todos los ámbitos políticos, en especial del Senado y de Diputados.

“El Gobierno necesitaba la renuncia de Adorni, era insostenible”, le dice a PERFIL uno de los legisladores de mayor peso en el PRO.

En este sentido recuerda que en la última semana en especial, pero desde hace un par de meses, no fueron pocas las figuras amarillas que salieron a pedir que Adorni primero dé explicaciones, y luego se aleje de su cargo.

Por caso, Darío “Daro” Nieto, legislador y exsecretario privado de Macri, fue quien salió a explicar por qué la argumentación sobre el patrimonio generado por presuntos Bitcoins era insostenible.

En otros casos, desde De Andreis pasando por Martín Yeza y Vidal, plantearon directamente que eran incosistentes las explicaciones y que lo mejor que podía hacer Javier Milei era correrlo.

En el acto del viernes el propio Mauricio Macri, a segundos de comenzada su alocución, hizo hincapié en el caso Adorni.

“Lo que ha sucedido estos meses y esta semana es todo lo contrario a generar confianza. Yo publiqué un tuit el (último) día del encuentro con Javier Milei que no estaba de acuerdo con el nombramiento de Adorni porque para semejante cargo la gente tiene que llegar por antecedentes y no solo por lealtad. Y eso no sucedía”, aseguró ante dirigentes y militantes en el salón La Normandía de MdQ.

“Esta semana el kirchnerismo quiso montar un show y no tienen ninguna autoridad moral, son muy caraduras. Ante tanto ruido quiero decir que el PRO no cambio de opinión: mantener a Adorni destruye el cambio, la confianza que necesita el cambio. Y nos embarca en el ruido y no permite que valoremos los avances económicos”, planteó el expresidente. Y mandó un mensaje al Gobierno: “El PRO va a votar por la interpelación del señor Adorni en ambas cámaras”.

De hecho, el apoyo a la interpelación, y eventualmente la moción de censura para que el Congreso desplace a Adorni fueron uno de los tantos motivos que llevaron al alejamiento del jefe de gabinete. El PRO fue el partido clave para colaborar con la gobernabilidad del Gobierno libertario.

En la misma línea que el expresidente se había pronunciado De Andreis, secretario General del partido: “Fue una semana difícil pero que no nos corran con el tema Adorni: del día 1 sentamos posición. Cuando empezó a mentir en el Congreso empezamos a decir que tenía que dar un paso al costado y le hacía daño a la Argentina. Vamos a seguir peleando para la interpelación y para que Adorni deje su cargo”.