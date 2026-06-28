El fin de una era

Como titulamos esta columna la semana pasada, el paciente había entrado a terapia intensiva, y solo un milagro lo podía salvar. Como siempre, el hilo se corta por lo más fino. No daba para más. El presidente ya había pagado todos los costos y tocado piso en la opinión pública.

¿Sirven para algo las cortinas de humo? En el mundo líquido todo es efímero. Por lo tanto, las operaciones distractivas duran cada vez menos. Mucho menos si el tema alternativo ya fue juzgado negativamente y sepultado por la opinión pública. ¿Cuánta novedad aporta el video Jesica Cirio? Nada que llame la atención post despilfarro en el yate “Bandido”. “Pero Adorni es un ladrón de gallinas al lado de Insaurralde!”. Puede ser, ¿y? El mensaje “Ah, pero Insaurralde” no sirve en estas circunstancias.

¿Pero las desventuras del lomense no lo afectan a Kicillof? Primero, el exjefe de Gabinete del gobernador presentó su renuncia y se fue en cuanto explotó el caso del yate (lo cual no lo honra en absoluto). Fue un trago amargo, pero pasó rápido. Segundo, en este mundillo, casi todos y todas reconocen al mandatario bonaerense como honesto, es decir, no comprometido con ningún sistema de corrupción. Claro, no ocurre lo mismo con todas las áreas de su gestión, pero ese es otro tema. Kicillof tiene muchos defectos políticos, pero no lo van a agarrar con flippers, ni con champagne y carteras top.

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El presidente ya había abierto el paraguas este viernes: “si la Justicia lo encuentra culpable…”. El pragmático bilardista no está dormido, aunque no siempre aparece. Definitivamente le faltó timing en este caso. Su pasión por la filosofía quizá no le alcanzó para leer este iluminado párrafo del Tao Te Ching de Lao Tzú: “Aborda lo difícil mientras aún es fácil... Los problemas difíciles del mundo nacen cuando todavía son fáciles...”. Karina, además de molesta con “Alhorni”, ¿también quedará un poco incómoda con su hermano? Al final de cuentas, ante los casos Andis y Adorni cualquier mortal podría decir “dime con quién andas y te diré quién eres”, además de perder una partida en el largo campeonato de ajedrez con el “joven maravilla”. ¿Todo el mundo se seguirá inclinando a los pies de ella como hasta ahora? La política se juega en cada microsegundo por un sinfín de gestos y actitudes inconscientes. Quizá le cueste más imponer sus criterios, sobre todo a los que tienen autonomía política, como el Hada Patricia. El reemplazante Santilli, ¿seguirá a pies juntillas las ordenes karinistas? La hermanísima debería repasar las lecciones de “Conducción Política” de Juan Domingo Perón.

Mala semana para el oficialismo que había zafado del peor escenario en el Congreso, y hasta había logrado media aprobación de dos proyectos importantes. Justo cuando el Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Di Tella le traía buenas nuevas: la primera recuperación después de 6 meses seguidos de descenso. Pero atención, porque el índice tiene 5 componentes, uno de los cuales es la evaluación general del gobierno. En este aspecto el mes anterior había ascendido pese a la baja general, y esta vez cayó –casi nada– pese al ascenso global. Es decir, en el balance general no se recupera. Si comparamos con noviembre de 2025 -último crecimiento- en esa categoría perdió el 12 % de su capital. Un dato adicional llamativo, similar al que señalamos en otra columna respecto al Índice de Confianza del Consumidor, es que aquí también la mayor recuperación se da en el GBA y en quienes poseen educación primaria, sectores en donde peor le va al gobierno electoralmente.

Cruzando el charco ideológico, las cosas no están mucho mejor. Entre el discurso de Máximo retando al ex joven maravilla Kicillof –porque ya no es tan joven, ni tan maravilloso– y los dolores de cabeza que tuvo su vice en el senado provincial esta semana, parece que tampoco existen muchas ganas de aprovechar el desgaste libertario. Axel no levanta la voz, sino que deja que sus perros ladradores hagan el trabajo sucio públicamente. Eso suena tácticamente razonable. Sin embargo, sin gestos de autoridad política, a la corta o a la larga, el liderazgo no asoma. Y si no aparece el líder, tampoco aparecen los votos. Otro que está desorientado en su laberinto.

Uno que sí está saliendo de su laberinto a base de astucia y suerte es el primo Jorge. Viene mostrando mano dura en varios aspectos para que LLA no lo pueda correr por derecha –seguridad, villas, desalojos, cobrar entrada al Ecoparque– con sabias pinceladas de “conservadurismo compasivo” –como profesaba Bush hijo– al refinanciar deudas de porteños morosos. Eso por el lado estratégico. Pero como dicen que preguntaba el legendario Napoleón sobre un general: “es competente, pero ¿tiene suerte?”. Y el ex intendente de Vicente López parece tenerla, a saber: 1) LLA se deterioró, 2) Alhorni marcha al ostracismo, y 3) Hada Patricia no quiere cumplir 71 años arreglando baches. Frente a un peronismo local que siempre marcha por la misma huella y un centro moderado que no se anima, el otro Macri la puede tener servida, aunque falta una eternidad.

Más allá del “boom” (relativo) de consumo mundialista, esta semana hubo varios datos económicos para prestar atención:

◆ subió el dólar, pero está retrasado un 15 % respecto al 1 de enero; el primer trimestre dio déficit de cuenta corriente

◆ retroceso respecto al superávit del 4to. trimestre de 2025- pese al boom exportador y el crecimiento del PBI en enero, febrero y marzo;

◆ el MSCI no nos recalificó y ahora hay que esperar que nos mejoren la nota de riesgo en 2028;

◆ cae la inversión por cuarto trimestre consecutivo, pese al RIGI; según la serie histórica desde 1993, cuando eso pasa termina cayendo también el PBI; y

◆ ¿hay cambio de clima global? Tasas USA que no bajan o quizá suben, se fortalece el dólar, bajan las materias primas, hace más difícil salir al mercado internacional.

El dicho popular “todo lo que va vuelve” abriga un principio karmático. A la corta, o a la larga, en algún momento pagás platos rotos. ¿No, Manuel?