Del duhaldismo de Lomas al real estate: la arqueología política de Insaurralde

El tristemente célebre exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, suma problemas y dolores de cabeza judiciales. Este viernes, el fiscal Sergio Molea pidió su detención tras la divulgación de un video por La Nación y el periodista Diego Cabot, en la que se podía ver a su expareja, Jessica Cirio en el vestidor de la casa que compartían, con miles de billetes de dólares termosellados guardados en sus cajones. Imágenes obscenas que vuelven a poner a la corrupción y al peronismo en la picota.

Pero más allá de la rabiosa actualidad, hay que remontarse a casi dos décadas atrás, más precisamente al año 2007, cuando Insaurralde era un ignoto Secretario de Gobierno de la municipalidad de Lomas, en ese entonces a cargo de Jorge Rossi, cuando su nombre comenzó a circular fuertemente y trascendió incluso a los medios nacionales.

En aquella ocasión, fue Mariel Sánchez, la entonces Secretaria de Ambiente quien apareció en una cámara oculta pidiendo coimas para “Martín” a supermercadistas chinos. De ese modo el nombre de Insaurralde comenzó a tomar notoriedad, aunque no de la manera deseada.

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Quienes conocen al dedillo los vericuetos de la provincia de Buenos Aires, señalan que los dos verticales con los que Insaurralde amasó una jugosa fortuna acumulada en termosellados, fueron el juego y los permisos de construcción, primero en Lomas de Zamora, y luego en las zonificaciones y permisos de desarrollos en los barrios cerrados y countries de San Vicente, hasta donde llegaron las ramificaciones del poder político del lomense.

“El juego es la matriz de la personalidad de Insaurralde”. Quienes supieron frecuentar al exjefe de Gabinete de la PBA, señalan que el riesgo forma parte del ADN del dirigente político caído en desgracia.

Un hombre que siempre jugó a más, autosuficiente, casi con una adicción al riesgo y creído de que la Justicia no lo alcanzaría o que nunca le tocaría tener que dar explicaciones.

Insaurralde manejó el juego de la provincia de Buenos Aires en sus últimos años activos a través de Omar Galdurralde, titular del Instituto de Lotería y Casino de la Provincia de Buenos Aires. Hombre de bajísimo perfil. De Lomas de Zamora, como la mayoría de círculo íntimo. El mismo, fue eyectado por Axel Kicillof en diciembre del 2023, tras el escándalo.

La regulación del juego en la Provincia hace que el vínculo con cada una de las salas habilite un negocio. El más mínimo cambio de máquinas, modificaciones en las salas de juego, habilitaciones o permisos, deben ser refrendados por las autoridades provinciales habilitando pedidos de retornos o “aportes” para campañas electorales o actos.

Insaurralde llegó a la intendencia en el 2009, cuando Rossi, el entonces intendente renunció por motivos personales.

Había sido el primer candidato a concejal en el 2007 lo que lo dejó en el primer lugar de la línea sucesoria. Con Rossi (un dirigente del duhaldismo) había conocido los secretos del juego. El intendente renunciante fue titular de Loterías y Casinos de la provincia de Buenos Aires, en los años en los que Eduardo Duhalde era el hombre fuerte de la política bonaerense. Justamente Duhalde, otro lomense.

Una vez consolidado en la intendencia y con su mandato renovado al frente del municipio, Insaurralde aceitó vinculaciones con la empresa Servilum. Una sociedad dedicada al alumbrado y a servicios de infraestructura, que desplegó actividad en varios distritos de la zona sur, como Almirante Brown o Lanús.

El fundador de Servilum es el empresario Jorge Sánchez. La empresa a su vez está radicada en el parque industrial de Lomas de Zamora y creció en base a las licitaciones municipales. Las especulaciones indican que pertenecería a Insaurralde, y que el manejo se daba a través de terceros.

Insaurralde armó una estructura que le permitió a su vez vinculaciones en materia de obras. Julio Massara cumplió funciones como secretario de Obras Públicas. Massara también tuvo su rol durante la intendencia de Rossi y prolongó su lugar cuando Insaurralde asumió. Massara, no se fue en los mejores términos con Insaurralde.

Otra pieza importante fue Rafael Llorens, un hombre también oriundo de la localidad del sur que fue funcionario de Julio de Vido perteneciendo al área legal de la cartera de Planificación.

Llorens, fue incluso detenido en el marco de la denominada “causa cuadernos”.

Otros nombres importantes fueron Martín Choren, quien fue jefe de Gabinete de Insaurralde y Gastón Lasalle. Con ellos, Insaurralde habría extendido sus influencias hacia San Vicente, distrito en el que Insaurralde apoyó y apostó por Nicolás Mantegazza, actual jefe comunal quien respondía (o responde) a su jefatura política.

El crecimiento de barrios privados y su desarrollo inmobiliario, habrían también beneficiado al lomense, quien supo vivir en Fincas de San Vicente, hasta el escandaloso video protagonizado junto a Sofía Clerici, en el mar mediterráneo en un lujoso yate. Desde entonces, Insaurralde vive en Banfield.

Podría haber un tercer vertical para el dinero que recaudó. La Salada y el manejo del dinero no declarado. Sin embargo, hay versiones que indican que el olfato a Insaurralde le indicaban (sobre todo luego del video de Mariel Sánchez) que debía ser cuidados y elegir las áreas con las que recaudar dinero.

El fiscal Molea pidió la detención de Insaurralde y de Cirio. Hay quienes sospechan que la filtración del video la realizó Elía Piccirillo, expareja de Cirio. El periodista Diego Suárez contó que el financista le mostró el video.

Otra de las especulaciones indica que Cirio habría grabado el video con el objetivo de negociar un divorcio ventajoso con Insaurralde.

Por lo pronto la vedette reiteró (el día que circuló el video) que había radicado una denuncia por extorsión, y que venía siendo hostigado por la existencia del material.