Corrientes consolida una de las mayores producciones de palta y mamón

En un avance clave para la diversificación de la matriz productiva del interior provincial, el Gobierno de Corrientes volvió a poner el foco en el potencial de las economías regionales. La localidad de Empedrado se consolida actualmente como el epicentro de una de las mayores apuestas a la producción de escala de palta y mamón de la región.

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A través del establecimiento CORPAG SRL, el emprendimiento privado no solo logró romper los estándares tradicionales de la producción frutihortícola del Taragüí, sino que se posiciona como un modelo de referencia gracias a la incorporación de tecnología, sistemas avanzados de fertirriego y la generación genuina de mano de obra local.

Durante una recorrida oficial por los predios productivos, el ministro de Producción de la provincia, Walter Chavez, ponderó la envergadura del proyecto y el impacto económico que dinamiza la zona.

“Probablemente estemos ante el principal establecimiento productor de palta de la provincia de Corrientes por el volumen neto que genera. También resulta muy significativo y estratégico el desarrollo de mamón a esta escala, algo poco frecuente en nuestra geografía. Son experiencias de inversión privada que demuestran el verdadero potencial de suelo y clima que tiene nuestro territorio”, analizó el funcionario.

El desarrollo de CORPAG SRL no es fortuito, sino el resultado de un andamiaje técnico sostenido. Según detalló el técnico de la cartera productiva, Sebastián Sáez, el éxito actual responde a un proceso de maduración de inversiones: “La experiencia acumulada durante más de diez años en el cultivo específico de mamón nos permitió desarrollar infraestructura de base, un manejo sanitario riguroso y sistemas de fertirriego de alta precisión. Toda esa ingeniería hoy posibilita incorporar nuevas alternativas exóticas y mejorar la eficiencia productiva global”, evaluó.

Banco de pruebas: del maracuyá a la lima tahití

La empresa no limita su esquema de negocios a las variedades tradicionales de la zona. El productor y responsable del establecimiento, Claudio Muollo, reveló que la firma mantiene activo un laboratorio a cielo abierto para diversificar la oferta comercial de cara a la industria y el consumo masivo.

“Trabajamos además con lima tahití, limón, pomelo, naranja, maracuyá, banana y coco, entre otras especies. Permanentemente estamos probando nuevos cultivos de nicho para analizar de forma científica su adaptación a nuestro clima y a las particularidades de nuestros suelos”, detalló.

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Respecto del impacto social del proyecto en Empedrado, Muollo precisó que la demanda laboral se expande notablemente de acuerdo a los ciclos biológicos de las plantas: “En las épocas pico de cosecha llegamos a emplear de forma directa a alrededor de 80 personas de la zona. Actualmente, el 100% de la producción obtenida se destina con éxito al abastecimiento del mercado interno fresco y a los principales eslabones de la industria procesadora de alimentos”.

Planificación y el desafío de la réplica en el interior

Por su parte, la ingeniera agrónoma Margarita Jaramillo aportó una mirada técnica sobre las ventajas comparativas que ofrece la provincia para la radicación de estas inversiones de capital.

“Corrientes posee condiciones agroclimáticas sumamente favorables para el desarrollo de varios cultivos tropicales y subtropicales que hoy tienen alta demanda y cotización. Cuando existe una planificación empresarial seria, acompañamiento técnico del Estado y una adecuada estrategia de comercialización, estas experiencias exitosas se convierten en una guía de transferencia tecnológica indispensable para otros productores locales”, subrayó la especialista.

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Hacia el cierre de la jornada de supervisión, el ministro Walter Chavez ratificó el compromiso de la administración provincial de sostener los incentivos y las mesas de asistencia técnica para el sector.

“El desafío central de la gestión es seguir acompañando de cerca al sector privado para que estas iniciativas de vanguardia continúen expandiéndose, atrayendo inversiones productivas y, fundamentalmente, generando empleo de calidad y arraigo en el interior provincial”, concluyó.