Caso Loan: declaran los padres y la fiscalía advierte que "no permitirá shows" de los defensores

El juicio oral y público por la desaparición del Loan Danilo Peña tendrá una semana con declaraciones clave. Durante las audiencias fijadas para los días martes, miércoles y jueves, el Tribunal de Juicio recibirá los testimonios de los padres del niño, María Noguera y José Peña, junto a sus siete hermanos, en un escenario donde la tensión jurídica se trasladará a los mecanismos de interrogatorio de las partes.

Giro en el caso Loan: por qué fue citada como testigo Elisa Carrió

Al tratarse de declaraciones de víctimas directas y vulnerables, la fiscalía articuló un protocolo de contención emocional de urgencia y solicitó formalmente el acompañamiento presencial de profesionales del Ministerio Público Fiscal.

La fiscal general interina a cargo del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Corrientes, Tamara Pourcel, ratificó la medida de resguardo técnico: “Nosotros habíamos solicitado que la psicóloga del Ministerio Público Fiscal esté con María, con José y con los hermanos; van a estar los siete hermanos declarando en las jornadas de esta semana”, puntualizó la funcionaria judicial.

La principal preocupación de la acusación pública radica en el perfil de las preguntas que ensayarán los abogados de los acusados. “Sabemos cuál es la estrategia de defensa de tratar de desestabilizar en cierta parte de lo que es la declaración de los padres. Van a querer hacer preguntas que van a ser muy incómodas y tratar de incomodarlos de alguna manera, más aún a José que estuvo en ese almuerzo”, advirtió Pourcel, en alusión al evento donde se vio al menor por última vez.

Freno al "show" mediático en los interrogatorios

Frente al riesgo latente de que los defensores particulares utilicen el estrado para montar una estrategia de confrontación desmedida o revictimización, la postura de la fiscalía del caso es inflexible. La advertencia de los fiscales en la antesala de las audiencias fue determinante: “No vamos a permitir ningún show por parte de ninguno de los defensores que se encuentran sentados enfrente nuestro”, disparó la titular de Casos Complejos.

Condenaron a un policía correntino que cobró una "falsa multa" a través de Mercado Pago

Pourcel aclaró que si bien la conducción y el poder de policía del debate están en manos del tribunal, el Ministerio Público actuará de oficio y con vehemencia ante cada intervención capciosa de los litigantes: “Si no es el tribunal el que va a objetar cada cuestión, lo vamos a hacer nosotros”, sentenció, delimitando las reglas de juego.

Explicaciones exigidas a los adultos del almuerzo

Desde el bloque acusador se buscó redireccionar el eje de la responsabilidad penal, rechazando de plano cualquier teoría que intente deslizar sospechas sobre el entorno paterno. Para la fiscalía, la obligación de romper el pacto de silencio corresponde exclusivamente a la mesa de procesados.

“Los imputados que se encuentran sentados ahí son los que estuvieron con el menor en el momento que desapareció. Son ellos los que tienen que dar las explicaciones; no puede ser que ningún adulto que haya estado ese día no sepa explicar dónde se fue o con quién se fue. Son ellos los que saben lo que pasó”, afimó Pourcel a radio Dos, blindando la posición de los damnificados.

Juicio por Loan Peña: suspendieron la audiencia del jueves y se postergó la declaración de los padres

Finalmente, las autoridades de la OfiJu confirmaron que las transmisiones públicas por canales digitales quedarán suspendidas durante estos tres días claves de audiencias.

La restricción busca preservar la pureza del debate doctrinario: “Las testimoniales no van a ser transmitidas justamente porque aún restan muchísimos testigos por pasar. Recién vamos a empezar la ronda de los que son estos casi 200 testigos y es para no contaminar las declaraciones de otros que aún faltan”, concluyó Pourcel respecto del secreto de sumario parcial sobre el recinto.