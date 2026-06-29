Santilli ingresó a la Quinta de Olivos hablando con Macri por teléfono: prometió "seguir con las reformas"

En sus primeras declaraciones públicas desde que se conoció reemplazará al renunciado jefe de Gabinete Manuel Adorni, Diego Santilli aseguró que trabajará para sostener y profundizar las reformas del Gobierno. "Por más que hemos cumplido todo lo que se ha planteado en la campaña, hay muchas reformas más en adelante", afirmó.

El funcionario confirmó que habló por teléfono con Mauricio Macri en el tarde del domingo, mientras ingresaba a la quinta de Olivos, pero no dio detalles de la conversación. "Nada, bien. Un llamado que tiene que ver con un diálogo entre él y yo. Bien", dijo escuetamente.

Macri y el PRO festejaron la salida del ministro coordinador

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También reafirmó que el minsterio del Interior, que manejaba hasta ahora, se fusionará con la jefatura de Gabinete: "Vamos a funcionar tal cual lo dijo el presidente, tal como fue bajo la jefatura de Guillermo Francos", dijo, en relación a este antecedente.

Ante una pregunta de un periodista, confirmó que seguirá a cargo del diálogo con los gobernadores, personalmente. "Es algo que me ha pedido el presidente, y la Secretaria General (Karina Milei)", explicó, y subrayó: "El presidente es bilardista; cuando las cosas funcionan, y funcionarion, quiere continuar en ese camino".

Santilli se mostró dispuesto a construir "puentes con todos los sectores" para sacar más reformas

"Seguimos trabajando, tenemos un plan de continuar a fondo con la gestión, con un gran gabinete de ministros que tiene el presidente Milei, y seguir con las reformas que venimos encarando. Por más que hemos cumplido todo lo que se ha planteado en la campaña, hay muchas reformas más en adelante", expresó el nuevo superministro.

Santilli prometió "continuar con un gobierno transformista y reformista", y ponderó las reformas estructurales de la gestión libertaria. "Los países que han hecho las transformaciones que el presidente Milei está llevando adelante han crecido veinte o treinta años consecutivos", aseguró. "Transformar cien años no se hace de la noche a la mañana, está creciendo el país, tiene que seguir creciendo mucho más aún para que le llegue a cada rincón de los argentinos y a cada laburante. Ese es el camino, seguir con las reformas", destacó.

La extensa trayectoria política del nuevo jefe de Gabinete: el paso de Santilli por el PJ, el PRO y el mileísmo

Tuvo también palabras para los gobernadores: "Les agradezco mucho las reformas que han hecho para los argentinos". Ante la pregunta de si su designación podría interpretarse como un puente con otras fuerzas políticas, como el PRO, respondió: "Nosotros venimos construyeron puentes con todos los sectores. para sacar las reformas que sacamos tiene que haber dos cosas: un presidente con la firme convicción de sacar el país adelante, y diálogo y acuerdos."

Respecto de la salida de Adorni del Gobierno, Santilli dijo: "Manuel dio un paso al costado. Yo como minstro he trabajado siempre muy bien, en la gestión; el trabajo ha sido contundente, conjunto, hemos sacado las reformas que nos hemos propuesto en la sesiones extraordinarias. Él ha tomado la decisión (de renunciar) en consecuencia de lo que sentía que sufría su familia".

Santilli anunció su nuevo puesto en X: "Asumo el desafío más importante de mi vida"

A las 20.14, el nuevo jefe de Gabinete posteó un mensaje donde compartía el tuit de Javier Milei que hacía público el nombramiento. "Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia", dijo. "Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente @JMilei, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron.

Luego volvió a mencionar las reformas legislativas, que se perfilan como el eje de su gestión: "Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas". Finalmente, agradeció: "Gracias al Presidente y a la secretaria general por la confianza."