Karina Milei reúne a diputados y senadores de LLA para reordenar la agenda legislativa tras la renuncia de Adorni

La secretaria general de la Presidencia Karina Milei convocó a diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) a una reunión estratégica que se realizará el próximo miércoles en la Casa Rosada para reorganizar la agenda legislativa del oficialismo tras la renuncia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete y el nombramiento de Diego Santilli en el puesto.

El encuentro tendrá lugar en el Salón Héroes de Malvinas a las 9.30 y buscará definir las prioridades parlamentarias del Gobierno para la segunda mitad del año, en un contexto marcado por las dificultades del oficialismo para reunir mayorías en el Congreso.

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La convocatoria representa un nuevo paso en el creciente protagonismo político de Karina Milei dentro del Gobierno.

Según trascendió, el objetivo será coordinar el trabajo entre diputados y senadores libertarios, ordenar la estrategia legislativa y acelerar el tratamiento de los proyectos que el Poder Ejecutivo considera prioritarios luego de que la crisis política derivada de la salida de Adorni alterara la hoja de ruta parlamentaria.

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Además de los diputados y senadores del bloque, la convocatoria incluye a figuras clave de la mesa chica de la administración pública. Se prevé la asistencia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor Eduardo "Lule" Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. Asimismo, está contemplada la presencia de Santilli, quien se sumaría a las deliberaciones como flamante jefe de Gabinete en caso de que preste el juramento formal antes de la fecha pautada para la cumbre interna.

El Senado, la principal preocupación

Uno de los principales ejes de la reunión será la estrategia para el Senado, donde el Gobierno enfrenta las mayores dificultades para reunir consensos y avanzar con sus iniciativas.

Las últimas sesiones dejaron expuesta la dependencia del oficialismo respecto del acompañamiento de bloques aliados para aprobar proyectos impulsados por el Ejecutivo. Desde distintos sectores del Gobierno reconocen que la negociación parlamentaria se volvió más compleja en los últimos meses y que será necesario fortalecer los canales de diálogo con los legisladores nacionales.

GD / EM