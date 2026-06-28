Diego Santilli es el nuevo Jefe de Gabinete de Milei: qué cambios preparan para relanzar el Gobierno

La Casa Rosada confirmó la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete de Ministros, en reemplazo de Manuel Adorni, quien presentó su renuncia tras semanas de fuerte desgaste político, investigaciones judiciales y crecientes cuestionamientos públicos. Con la decisión, el presidente Javier Milei busca cerrar uno de los capítulos más delicados desde el inicio de su gestión y reordenar el funcionamiento del Ejecutivo.

La definición se dio este domingo a la tarde noche en la Quinta de Olivos, donde Santilli se reunió con el presidente Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En el Gobierno consideran que el dirigente aporta un perfil más político, con experiencia de gestión y capacidad de diálogo con gobernadores, intendentes y sectores de la oposición, en un momento en el que el oficialismo necesita recuperar iniciativa parlamentaria.

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La llegada de Santilli marca un cambio de perfil en la Jefatura de Gabinete. Mientras Adorni se convirtió en una de las figuras más confrontativas y visibles del Gobierno, el nuevo funcionario desembarca con un rol orientado a la articulación política, la negociación legislativa con los gobernadores y la coordinación interna entre ministerios.

En medio de rumores de una salida de Adorni, Santilli estuvo con Karina Milei en Casa Rosada

En la Casa Rosada sostienen que la prioridad será fortalecer el vínculo con las provincias, ordenar la agenda parlamentaria y descomprimir la tensión que dejó la salida de Adorni, cuya permanencia en el cargo se había vuelto insostenible por el avance de las investigaciones judiciales y el creciente aislamiento político.

Los cambios que se vienen

Con la llegada de Santilli, el Presidente apuesta a un funcionario con mayor experiencia política para atravesar una etapa que se presenta más compleja que la primera mitad de su mandato. La prioridad será reconstruir puentes con distintos actores institucionales, sostener el programa de reformas económicas y recuperar estabilidad después de una crisis que dejó al Gobierno en el centro de la escena.

La designación también representa un nuevo gesto hacia el PRO y consolida la incorporación de dirigentes provenientes de ese espacio dentro de la administración libertaria. Desde el oficialismo consideran que el desembarco de Santilli permitirá fortalecer la gestión y encarar una nueva etapa con mayor volumen político y capacidad de negociación.

La designación de Santilli no será el único movimiento dentro del Gabinete. Según trascendió en la Casa Rosada, el Gobierno avanzará en una reorganización de la estructura ministerial, con el objetivo de fortalecer la coordinación política y agilizar la toma de decisiones.

La Jefatura de Gabinete recuperará un rol central en la articulación entre ministerios y en el seguimiento de las principales políticas públicas. Al mismo tiempo, el área de comunicación oficial iniciará una nueva etapa tras la salida de Adorni como principal vocero del Ejecutivo.

Operativo relanzamiento de Gobierno

La Casa Rosada prepara un relanzamiento de la gestión con la salida de Manuel Adorni y la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete. El objetivo central es reordenar la dinámica política del Gobierno, destrabar la agenda en el Congreso y recomponer la relación con gobernadores, en un momento en que el oficialismo busca asegurar mayorías para avanzar con reformas clave.

En Balcarce 50 interpretan que el recambio permite cerrar una etapa de tensiones internas y dificultades de articulación parlamentaria. “Ahora se puede volver a negociar en serio”, repiten en despachos oficiales, donde admiten que el esquema anterior había perdido capacidad de coordinación tanto con bloques aliados como con interlocutores provinciales.

La designación de Santilli fue definida en reuniones políticas en Casa Rosada con participación de Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, Martín Menem y el equipo de coordinación legislativa. Su nombre se impuso por su perfil de negociador, su experiencia en el vínculo con el Congreso y su conocimiento del entramado político bonaerense, además de su relación previa con distintos actores del sistema político.

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El nuevo jefe de Gabinete llega con un mandato claro: ordenar la relación con el Congreso y reconstruir la arquitectura de acuerdos. En lo inmediato, el Gobierno busca acelerar el tratamiento del paquete de reformas que incluye el Súper RIGI, la reforma electoral, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, la Ley Hojarasca, los pliegos judiciales, y el avance de iniciativas vinculadas a desregulación económica, ludopatía y etiquetado frontal. La estrategia es recuperar iniciativa legislativa y ordenar el calendario parlamentario con los bloques dialoguistas.

En paralelo, Santilli tendrá como tarea central recomponer el vínculo con los gobernadores. El plan oficial es abrir una nueva ronda de conversaciones federales para garantizar apoyo a las reformas estructurales y estabilizar la gobernabilidad al menos hasta el primer tramo del próximo año. En ese esquema, se buscará cerrar acuerdos políticos y fiscales que permitan sostener votaciones clave en el Congreso y, al mismo tiempo, ordenar la competencia territorial hacia adelante.

El rediseño también incluye cambios en la dinámica interna del Ejecutivo. El área de Interior podría perder rango ministerial y quedar integrada como una estructura más operativa dentro de la Jefatura de Gabinete, con Ignacio Devitt como articulador técnico de la relación con provincias y bloques legislativos.

En materia de comunicación, el Gobierno prepara una nueva etapa de vocería y anuncios coordinados. Con la salida de Adorni, la Casa Rosada busca reordenar la estrategia de mensajes oficiales, con mayor centralidad del nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, y un esquema de comunicación más enfocado en gestión, anuncios económicos y avances legislativos concretos. La idea es retomar conferencias, exposiciones periódicas y una agenda de anuncios vinculados a reformas y resultados de gestión.

El Ejecutivo trabaja en un paquete de medidas económicas para acompañar el relanzamiento político, con foco en la baja de la inflación, la desregulación y la señalización al mercado. La lógica es que el nuevo esquema político, con Santilli como articulador central, funcione como plataforma para acelerar reformas y recuperar capacidad de iniciativa.

“La prioridad es volver a tener control de la agenda política y legislativa”, sintetizan en la Casa Rosada, donde consideran que el cambio en la Jefatura de Gabinete permite pasar de una etapa defensiva a una fase de ofensiva política, con Santilli como pieza clave en la negociación con el Congreso y los gobernadores.



RG/MSS