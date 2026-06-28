Javier Milei: "Sigo confiando en la inocencia de Adorni"

El presidente Javier Milei aseguró este domingo que sigue creyendo en la palabra de su renunciado jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y reafirmó: "Sigo confiando en la inocencia de Adorni", más allá de la investigación judicial en curso.

En comunicación telefónica con el periodista Luis Majul, explicó por qué decidió aceptar la renuncia del exvocero, imputado por enriquecimiento ilícito: "Nosotros notamos, con mi hermana, el deterioro anímico de Manuel y cómo arreciaba contra él la violencia. Necesitábamos tener una solución frente a eso", aseguró el mandatario.

"Entiendo la decisión de Manuel. Adorni consideró que era inadmisible el ataque personal que estaba recibiendo y que se metieran con sus hijos. Por eso presentó su renuncia indeclinable", dijo el Presidente . Ante la pregunta del periodista de si había intentado convencerlo de mantenerse en su cargo, Milei respondió: "No, cuando le tocaron la familia ya no. Con la familia no se jode". .Y aseguró que se están investigando las amenazas que habría recibido el exfuncionario.

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La cronología del derrumbe de Adorni

Ante las reiteradas preguntas de Majul acerca de por qué sostuvo tanto tiempo a un funcionario tan cuestionado, Milei atacó al periodismo: "Si lo que dice un funcionario no coincide con lo que dice un periodista, lo más probable es que el periodista mienta. Generan posverdad". Se extendió sobre esto: "Todos los millones de dólares que le encontraron a Insaurralde: cinco minutos (de atención mediática). Los números de la economía son buenísimos, y los periodistas los obviaron, porque no les interesa contar la verdad".



Cuando Majul le dijo que consideraba que haber mantenido a Adorni en su puesto por 110 días había sido "un error político que se prolongó demasiado", el presidente reaccionó con indignación: "La moral como política de estado. No voy a entregar a un inocente, ni por conveniencia económica ni por utilitarismo político", aseguró. Afirmó que espera que la Justicia se expida sobre las acusaciones de enriquecimiento ilícito por las que está siendo investigado el ex jefe de Gabinete.

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Milei continuó argumentando: "Si yo, por cualquier cosa que venga a raspar mi imagen, voy a entregar a un ministro, cuando un ministro tenga que tomar una decisión, ¿cómo lo sostiene?". Y negó que mantener al ex jefe de Gabinete haya tenido costo político: "Todas las reformas que propusimos en la campaña electoral, las sobrecumplimos todas", remarcó. Y aseguró: "No voy a cambiar mis convicciones. Losnúmeros de la economía son muy buenos; hemos hecho cosas que ni gobiernos militares".

Milei anunció que el nombramiento de Santilli fusiona la jefatura de Gabinete con el ministerio del Interior

En relación al nombramiento de Diego Santilli, hasta ahora ministro del Interior, como jefe de Gabinete, Milei explicó: "Es un movimiento como el que hicimos con Guillermo Francos. Vamos a fusionar el ministerio del Interior con la Jefatura de Gabinete".

Y desarrolló: "Hay que trabajar con los gobernadores. Como no estamos dipuestos a dejar de hacer reformas, y vamos a seguir haciendo reformas hasta ser el país más libre del mundo, necesitamos de Diego Santilli, que es un gran trabajador, y tiene mucho músculo político".

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En referencia a la elección de Santilli, el presidente usó una metáfora futbolística: dijo que se trataba de "bilardismo": "Voy moviendo el equipo para conseguir resultados", aseguró.

Milei desestimó la interna con Patricia Bullrich: "Los liberales no somos manada"

El presidente enumeró los logros de su gestión y entre ellos mencionó temas de seguridad: "El que las hace las paga, tenemos los índices de criminalidad más bajos de la historia argentina y más bajos del continente, gracias a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, hoy senadora, y la ministra Alejandra Monteoliva".

Ante esa mención, Majul recogió el guante y la preguntó por su relación con Bullrich. "Los liberales no somos manada", respondió Milei. "Es parte de la vida de los liberales que pueda haber matices y opiniones. Si todos pensaran igual, no estaría pensando nadie".

Luego el presidente retomó ese argumento para atacar al periodismo: "Si todos pensaran igual, estarían hablando de totalitarismo", dijo, y remató: "Es gataflorismo. A ustedes les encanta hablar de interna: es chimenterío de peluquería", en consonancia con otros ataques anteriores a la prensa.

Un Milei exaltado le pidó a Majul "unos minutos más" para seguir hablando de economía cuando el periodista quiso dar por cerrada la intervenció, y procedió a dar ejemplos de que, en sus palabras, muestran que su gobierno es "el mejor de la historia". Detalló números de inflación, se extendió sobre las expectativas de crecimiento del PBI y las inversiones y aseguró: "Vamos a hacer a la Argentina grande nuevamente".

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