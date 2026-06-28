Sucesión: Diego Santilli llegó a la Quinta de Olivos para reunise con Javier Milei

El actual ministro del Interior llega a la Quinta de Olivos en la tarde-noche de este domingo, en medio de fuertes versiones que lo ubican como posible próximo Jefe de Gabinete de Ministros, tras la renuncia de Manuel Adorni en medio de un escándalo por sus gastos y cuentas personales. La reunión se da en un contexto de reordenamiento político del Gobierno y de definiciones clave sobre el esquema de funcionamiento del gabinete nacional.

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