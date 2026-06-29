Temblor sacudió a Córdoba y se sintió en distintos puntos de la provincia

Un temblor de 2,7 grados de magnitud sacudió este domingo a Córdoba a las 23.55, informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).

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Temblor en Córdoba

El epicentro estuvo ubicado en la zona de Tanti, a 41 kilómetros al noroeste de Alta Gracia, 44 kilómetros al sudoeste de La Falda y 53 kilómetros al oeste de Córdoba.

La profundidad fue de 22 kilómetros, la latitud de -31.407 y la longitud de --64.75.

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Intensidad

El organismo precisó que fue de intensidad III (lo perciben algunas personas en reposo) en Villa Carlos Paz, y La Calera.

Además fue de intensidad de II a III (sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios) en Tanti, Cosquín, La Falda, Alta Gracia y ciudad de Córdoba.

Los usuarios de las redes sociales publicaron mensajes en los que advirtieron que habían percibido el movimiento sísmico.

JMP