De la Sota: "Con la renuncia de Adorni no termina nada, Milei también tiene explicaciones pendientes"

La diputada nacional Natalia de la Sota sostuvo que "con la renuncia de Manuel Adorni no termina nada" y que "el presidente Javier Milei también tiene explicaciones pendientes".

"Debe explicar por qué lo sostuvo y respaldó públicamente hasta el final", enfatizó la legisladora cordobesa en una publicación de la red social "X".

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Después de la renuncia de Adorni

También consideró que "el Gobierno debe dar respuestas sobre cuestiones de máxima gravedad institucional que aún permanecen sin esclarecer":

Y luego enumeró:

* "La participación del Presidente en el caso de la criptomoneda $LIBRA.

* Las denuncias por presuntas irregularidades en el manejo de fondos destinados a personas con discapacidad en la ANDIS.

* El incumplimiento de leyes sancionadas por el Congreso y de resoluciones judiciales, y si esa conducta cambiará con el nuevo Jefe de Gabinete".

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"Modelo económico regresivo"

De la Sota opinó además que "para mantener un modelo económico regresivo, antifederal y socialmente injusto, el Gobierno ha avanzado sobre los límites de la institucionalidad democrática".

"La sociedad merece respuestas, la Justicia debe avanzar y el Congreso debe seguir ejerciendo plenamente su función de control", concluyó la diputada.