Un cruce donde el arte contemporáneo redefine la arquitectura interior

La arquitectura contemporánea y el diseño de interiores parecen haber agotado los recursos del minimalismo neutral y despersonalizado. Frente a la saturación de los entornos seriados y la estandarización del objeto de bazar global, emerge en la escena local un manifiesto que reclama el regreso de la escala humana y la singularidad material. La tendencia, lejos de limitarse a las paredes de las galerías de arte tradicionales, asalta la estructura misma del mueble de alta gama: hoy, el interiorismo ya no busca el cuadro que “combine” con el tapizado, sino la obra que tensione, dialogue y termine de fundar el espacio habitable.

Este desplazamiento conceptual se observa nítidamente en la fisonomía de los 500 metros cuadrados que Sierra Móveis ocupa en pleno Cerro de las Rosas, bajo la dirección de la diseñadora de interiores Kitty Guzmán, donde la fisonomía de este enclave —remodelado bajo las directrices espaciales de la diseñadora industrial Elizabeth Arn— funciona como un laboratorio de sinergias visuales. Así, cada tres meses, el recambio de líneas de mobiliario se produce en consonancia con el desembarco de proyectos artísticos específicos, curados de manera conjunta para que la experiencia de habitar adquiera un espesor diferente.

El origen de la trama: lana merino y mapas satelitales

El punto de partida de este formato híbrido se remonta a una experimentación intuitiva pero profundamente ligada a la identidad material. Martín Enricci, artista oriundo de Villa María, fue el encargado de abrir este camino a través de una propuesta que tradujo la geografía a la fibra táctil.

A partir de una materia prima atípica proporcionada por la propia Guzmán —lana merino de finura extrema extraída del ganado ovino que su esposo produce en la Patagonia—, Enricci ejecutó una tríada de piezas que operan en el límite de la pintura industrial y el relieve textil.

Las obras, que se integraron orgánicamente a la fisonomía inicial del espacio remodelado, simulan registros visuales tomados por vía satelital. En ellas, los cúmulos compactos de lana configuran la figura de majadas en movimiento cruzando la llanura abstracta de la tela. De esta forma, el bulto orgánico, el relieve de la fibra pura y la rugosidad rompen la pulcritud geométrica de las superficies arquitectónicas tradicionales, potenciando las líneas puras del mobiliario de diseño brasileño.

La irrupción del color y la densidad orgánica

La curaduría actual del espacio profundiza esta hibridación a través de dos lenguajes aparentemente opuestos que encuentran equilibrio en el mobiliario de autor. Por un lado, la potencia pictórica de Dolores Cabanillas, cuya obra motivó una reconfiguración total del inventario cromático de la sala. La llegada de las pinturas de la artista visual cordobesa implicó el abandono de los tonos crudos y neutros para dar paso a sofás y estructuras revestidas en gamas maíz y óxido, ya que la abstracción enérgica de Cabanillas, de herencia expresionista y gestualidad marcada, resignifica los volúmenes del mobiliario clásico y los convierte en soportes activos de la vibración del color.

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En el extremo opuesto de la sala, la materialidad se vuelve pura gravedad de la mano del escultor Pablo Rocha, con esculturas de barro que aportan al entorno una densidad telúrica; son volúmenes que parecen emerger de la propia tierra para anclarse en la espacialidad de la arquitectura moderna. Esta convivencia de la pintura saturada de Cabanillas y el barro primitivo de Rocha ejemplifica cómo los creadores regionales configuran una atmósfera donde el diseño de alta gama pierde frialdad y gana mística.

La arquitectura como territorio de intervención

La experiencia acumulada durante eventos emblemáticos de la firma —como las intervenciones durante el mes del arquitecto, que convocaron a ocho estudios locales a dialogar con artistas como Roger Mantegani o los desarrollos botánicos sublimados en telas a gran altura de Silvana Montecchiesi— demuestra que el arquitecto actual busca la pieza exclusiva como el “broche de oro” de su obra constructiva. El mobiliario deja de concebirse así de manera fragmentaria y se elige bajo la lógica de la pieza escultórica que resolverá un rincón específico de relieve residencial.

La agenda de cara a fin de año prevé renovaciones el próximo 23 de julio y cruces experimentales con el diseño y la moda en septiembre.