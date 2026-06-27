Crece la cantidad de mayores de 50 años que trabajan de cadetes y repartidores

La irrupción en los últimos años de las plataformas digitales de cadetería, mensajería y delivery se está transformando en un fenómeno laboral dinámico que convoca cada vez a más personas.

Después de la pandemia, la actividad se consolidó como malla de contención para miles de ciudadanos sin empleo o con necesidad de completar ingresos en el hogar.

El universo de trabajadores de aplicaciones se caracteriza por su alta informalidad y por la falta de datos oficiales, lo que dificulta medir con precisión su dimensión.

Ni en Córdoba ni en el país hay un registro unificado. Sin embargo, diversos informes del sector y sindicales estiman que entre 600 mil y un millón de personas se desempeñan como repartidores o conductores de aplicaciones. De ellos, unos 200 mil son cadetes, mensajeros o delivery. Se estima que en 2025, el número de repartidores creció un 38 %.

Emanuel Paredes, secretario general de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (Asimm) en Córdoba, considera que el crecimiento de repartidores en moto en la provincia es exponencial.

Estima que sólo en la ciudad, hay al menos 10 mil. “Un número cierto no hay. Estamos peleando para que se haga un registro del trabajador en moto en la provincia de Córdoba”, dice Paredes. Desde Asimm indicaron que presentaron proyectos en la Legislatura y en el Concejo Deliberante, pero no han obtenido respuesta.

Este incremento —asegura el sindicalista— se explica por la caída del empleo formal. En ese sentido, confirma que cada vez más mujeres y personas mayores de 50 años se vuelcan a este sector, históricamente caracterizado por el predominio de varones jóvenes.

“Antes, el 80 % tenía entre 20 y 35 años. Hoy, con los despidos en distintos sectores, la edad se incrementó. Hay trabajadores de 50 o 60 años, algunos jubilados, que están arriba de la moto”, refiere.

Para Paredes, el número seguirá en aumento. “Es fácil bajar una aplicación y empezar a trabajar. Estamos conscientes de que la actividad va a ser contención para todos esos compañeros que se han quedado sin empleo y no llegan a fin de mes”, remarca.

Gabriel Buenos, director de Relaciones Gubernamentales de Rappi en Argentina, explica que entre 2022 y 2023 hubo una notable alza de repartidores. Sin embargo, en la actualidad, el perfil cambió: hay más trabajadores registrados, pero en promedio realizan menos pedidos y pasan menos tiempo conectados.

“Se acentúa el perfil de complemento de ingresos. A su vez, los más jóvenes, con menor capital o que buscan el primer empleo, se vuelcan más a las plataformas de delivery. Los perfiles de mayor edad o que tienen capital previo como un auto, se inclinan más a las plataformas de conductores”, remarca. Dice que un 80 % de los trabajadores sigue siendo menor de 30 años.

Cantidad de horas

Desde el gremio sostienen que, en general, la gente trabaja más de cuatro horas al día y hasta ocho o más en el reparto. “No hay forma de que trabajes una hora o dos. En ese tiempo no podés hacer una monedita”, apunta Paredes.

Desde Rappi advierten un alza en el consumo respecto al año pasado. “En 2025, cerramos con un crecimiento interanual del 30 % y este año tenemos una estimación de cerrar en un 35 % de crecimiento”, apunta Buenos.

Se trata de un crecimiento simétrico entre tres variables: cantidad de pedidos, cantidad de comercios y de repartidores.

En Argentina hay 45 mil repartidores activos en Rappi; es decir, personas que hacen al menos una entrega por mes. Hay otras como PedidosYa o UberEats, que suman otros miles.

“En promedio, un repartidor de Rappi hace en promedio 77 pedidos, 32 horas de conexión. Si tomás ese promedio te da que los repartidores se conectan menos de 10 horas a la semana”, dice Gabriel Buenos.

En promedio, además, los repartidores de esta plataforma permanecen activos durante 53 días entre su primer y último pedido.

“Es un nivel de recambio muy grande. Observamos que la gente que decide conectarse en Rappi tiene una actividad principal, ya sea laboral, académica o de responsabilidad familiar, y utiliza la aplicación como un adicional de ingresos”, afirma.

Cuánto se gana

Un informe de la Fundación Encuentro, presentado a fines de 2025, enfocado en el mercado cordobés indica que el ingreso promedio por viaje ronda los 2.553 pesos, calculando un promedio simple entre los valores netos de dos de las principales empresas. Es decir que un repartidor en Córdoba necesita realizar 461 pedidos al mes, una media de 140 por semana, para cubrir la Canasta Básica Total de un hogar tipo.

“La base de una tarifa es 900 o mil pesos para un viaje de 10 cuadras. Hemos tenido tarifas de 1.300 pesos para entregas a cuatro kilómetros. Es una burla”, dice Paredes. “Te puede salir un pedido en dos horas o cuatro en una hora. Podés hacer 20 mil o 25 mil pesos en cuatro horas”, detalla.

Parte de lo recaudado se diluye en gastos operativos que las apps no cubren: nafta, mantenimiento de la moto, seguro y monotributo.

Desde Rappi indican que la composición de la tarifa depende del tipo de pedido, del día, del clima. “Hoy el promedio en Argentina está en casi 11 mil pesos la hora”, dice Buenos.

Precarización laboral

“El 98 % de los trabajadores de la actividad, mensajería, delivery o cadetería están precarizados laboralmente. Accidentes en la calle, inseguridad, a veces maltrato en las aplicaciones: te suspenden por zonas rojas, te pausan la cuenta”, detalla Paredes. Asegura que los días de lluvia algunas aplicaciones ofrecen un bono de 25 mil pesos si se concretan 15 pedidos. “Al número 13, ya no te dan más pedidos”, ejemplifica.

Refiere, además, que no hay interlocutores en las plataformas, más allá de “soporte”. “Hoy no sabés con quién quejarte, con quién hablar”, sostiene.

Desde la asociación sindical aseguran que en el caso de accidente no hay protocolo. Se ayudan entre ellos. “Levantamos la moto, llamamos la ambulancia, porque la aplicación no está presente. Una desprotección total”, dice Paredes.

En este punto, Buenos dice: “No convalidamos esa afirmación de que se trabaja de forma desatendida. Por el contrario, Argentina —siguiendo el caso de otros países de la región— está avanzando hacia la protección del trabajador de plataforma”.

Con respecto a la relación contractual, Gabriel Buenos explica que la Ley de Modernización Laboral, en su apartado sobre el trabajo en plataformas, establece que se trata de una relación de prestación de servicios independientes, en la cual actúa supletoriamente el Código Civil y Comercial.

A nivel global, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó días atrás un documento sobre el trabajo de plataformas que establece que cada país puede definir si se trata de una relación laboral convencional o una relación independiente.

“En Argentina es una relación comercial la que hay entre los repartidores y las aplicaciones.(...) En el caso de Rappi, nos hacemos cargo del costo del seguro que cubre accidentes personales y gastos de reintegros médicos”, detalla.

En primera persona

Gabriela Rivas (50 años, madre soltera de cuatro hijos) es una pionera del delivery en Córdoba: trabaja como repartidora desde hace más de 15 años y fue la primera mujer en sumarse a la plataforma local Rapiboy, hace ya una década. Empezó en el rubro cuando trabajaba en locales gastronómicos y le propusieron salir a hacer los repartos. Hoy es tesorera del sindicato.

“Antes, el trabajo era cara a cara con los dueños. No es como ahora, que son plataformas que nadie sabe quiénes son los dueños ni nada. En su momento, yo me sentaba a charlar con los dueños sobre la ropa de lluvia, las tarifas”, recuerda.

A lo largo de su trayectoria, sufrió accidentes y robos, igual que muchos de sus colegas. Ante esta situación de inseguridad, el sindicato está exigiendo a la Provincia la provisión de dispositivos GPS con seguimiento satelital para las motos.

“La semana pasada me asaltaron, me robaron toda la recaudación de mi trabajo. En este momento estoy trabajando todo el día, desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche. Hago tres turnos seguidos porque no me alcanza. No tenemos un sueldo que permita llegar a fin de mes. Si no salís, no comés”, dice. “Pedimos que nos escuchen, que se den vuelta a vernos porque parece que somos invisibles”, remarca.

Gracias a este trabajo, Gabriela mantuvo a su familia. “Saqué a mis cuatro hijos adelante y estoy muy orgullosa. Tengo 50 años y todavía sigo y voy a seguir hasta que el cuerpo me dé. Pero, ojalá tengamos más apoyo político para poder tener algún día un sueldo digno y todas las prestaciones que nos merecemos, sobre todo obra social, vacaciones, aguinaldo. Son cosas que un trabajador debe tener, son derechos que no tenemos”, concluye.