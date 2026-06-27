Luis Quiroga: “La necesidad de gestión obliga a tocar todas las ventanillas financieras”

El intendente de Mina Clavero fue uno de los jefes comunales que participó en el reciente encuentro con las autoridades del Banco Nación y los armadores de La Libertad Avanza. En diálogo con Perfil Cördoba, el dirigente de Traslasierra explica los motivos de su asistencia, analiza la asfixia económica de los municipios y lanza duras críticas a la actual conducción de la UCR cordobesa.

—¿Cómo evalúa el encuentro con directivos del Banco Nación del pasado jueves?

—Para que se entienda: la coparticipación se achicó un 40%, hay un fuerte parate en el consumo interno y la Provincia no vive una época de vacas gordas en materia de obra pública. A eso se suma que la Nación no baja fondos directos. Por lo tanto, la única posibilidad de destrabar algo es generar obra pública desde los propios municipios. De la misma manera que fui a la reunión con el Banco Nación, ese mismo día presenté carpetas en el Banco de Córdoba. Fui, escuché, mi contadora anotó los contactos y ya ingresamos al Bancor dos proyectos por 800 millones de pesos. Para mí, esto es pura gestión sin importar de qué ventanilla venga.

—¿Está trabajando para ser el próximo presidente de la UCR de Córdoba?

—Empezamos a trabajar desde principio de año. En enero nos reunimos un grupo de dirigentes, entre ellos Dante Rossi, Sebastián Peralta, Carlos Brinner y referentes del sur como ‘el Turco’ Jure y Cristian Canalis. Nos propusimos ser una alternativa para unas elecciones que deberían ser este año, ya que el mandato vence en septiembre. En esos encuentros fue surgiendo la idea de construir una tercera vía. Esta semana tuvimos una jornada hermosa en Córdoba Capital, en San Vicente, donde nos recibieron muchos correligionarios para pedir algo que es natural: consensuar y que los afiliados definan quiénes serán las próximas autoridades.

—¿Y cree que se va a dar?

—Lo que pasa es que se busca la excusa de la urgencia para intentar justificar lo injustificable. Impulsan una prórroga de mandatos cuando lo natural es que el Comité Provincia establezca un cronograma electoral. La jurisprudencia es clara y ya pasó con otros partidos. El radicalismo, que siempre fue el partido de la democracia interna, ha sufrido una involución con esta conducción de los últimos años. Que un tema de la envergadura de una prórroga de mandatos se trate por Zoom demuestra que se le saca el cuerpo a la posibilidad de tomar decisiones mirándose a la cara. Es penoso. Me da vergüenza como afiliado tener que suplicar que se cumpla la carta orgánica.