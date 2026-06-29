Muerte del mecánico en Chaco: imputaron a la clienta por homicidio agravado por alevosía

La investigación por la muerte de Sebastián Dearmas, el mecánico de 43 años hallado sin vida debajo de un vehículo en un taller de Resistencia, avanzó este lunes con una acusación formal: la clienta que permanecía detenida fue imputada por homicidio agravado por alevosía.

La acusación fue confirmada por el Ministerio Público Fiscal, que informó que este lunes se concretó la declaración de imputada de G.M.P. y se le atribuyó formalmente el delito previsto en el artículo 80, inciso 2, del Código Penal.

Según información a la que accedió Libertad, la mujer se abstuvo de declarar ante la fiscalía, por lo que no respondió preguntas ni brindó una versión propia sobre lo ocurrido.

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De presunto accidente laboral a una acusación por homicidio

El caso había comenzado como una investigación por un posible accidente laboral. Dearmas fue hallado debajo de un automóvil en un taller ubicado sobre Echeverría al 1400, en la capital chaqueña. El informe preliminar de autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia por compresión torácica.

Sin embargo, con el avance de las primeras medidas probatorias, la hipótesis inicial empezó a perder fuerza. La fiscal Mariana Echarri ya había señalado que el gato hidráulico utilizado en el taller no presentaba fallas, un dato que resultó central para reorientar la investigación.

Ese elemento fue uno de los puntos que obligó a mirar el caso con otra perspectiva: si el mecanismo no falló, la muerte del mecánico ya no podía explicarse únicamente como un desperfecto accidental.

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“El gato no falló”, la pista que cambió el rumbo de la causa

La fiscalía también incorporó a la causa imágenes de cámaras de seguridad ubicadas en inmediaciones del taller. Según la reconstrucción inicial, esos registros mostraron movimientos de la mujer investigada, quien habría ingresado en varias oportunidades al local antes de la llegada de la Policía.

Dearmas había mantenido un contacto previo con la clienta por un reclamo vinculado a un trabajo realizado sobre un vehículo. De acuerdo con lo informado por la fiscal, no existía entre ambos una relación anterior más allá de esa situación comercial.

Otro dato que forma parte de la investigación es que el dueño del taller no se encontraba en el lugar al momento del hecho. Según la reconstrucción preliminar, fue la propia víctima quien le habría avisado que la mujer estaba nuevamente en el local.

La imputada había llegado acompañada por dos hijos, uno menor y otro mayor de edad. Hasta el momento, la información reunida indica que ellos no habrían ingresado al taller. El llamado al 911, según había precisado la fiscalía, fue realizado por el hijo de la detenida, aunque inicialmente por el conflicto vinculado al reclamo y no por el hallazgo del cuerpo.

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La fiscalía tiene 10 días para definir si pide la preventiva

Con la imputación formal, la investigación ingresó en una etapa procesal clave. El Ministerio Público Fiscal cuenta ahora con un plazo de 10 días hábiles para resolver la situación de G.M.P. y definir si solicita o no la prisión preventiva.

Mientras tanto, la fiscalía continuará con la producción de pruebas. Entre las medidas pendientes se encuentran el análisis de los teléfonos celulares secuestrados, tanto de la víctima como de la imputada, además de pericias sobre elementos del taller y nuevas declaraciones testimoniales.