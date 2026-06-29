Julio Gambina: "No solo no hay autocrítica, sino que Javier Milei insistió en la inocencia de Adorni"

En diálogo con Canal E, para el economista Julio Gambina, la salida de Manuel Adorni no representa un cambio de orientación en la gestión de Javier Milei. "No solo no hay autocrítica, sino que Javier Milei ayer insistió en la inocencia de Adorni", afirmó, y consideró que el oficialismo "se afirma en un rumbo" que, según su análisis, profundiza un modelo económico iniciado décadas atrás.

El economista remarcó que el reemplazo por Diego Santilli fortalece la estrategia del Ejecutivo y recordó las críticas que el propio presidente había realizado durante la campaña electoral. "Milei acusó a Santilli en la campaña electoral del 23 de ser un gran chorro", señaló, al tiempo que sostuvo que la decisión refleja una reconfiguración política orientada a consolidar alianzas con sectores de poder y gobernadores.

Mercados, gobernadores y el nuevo esquema político

Gambina aseguró que los mercados reaccionaron favorablemente a los cambios dentro del gabinete. "Los especuladores internacionales están contentos", expresó, al explicar que los inversores privilegian escenarios de mayor previsibilidad política para impulsar inversiones y financiamiento externo.

En ese sentido, destacó que también existe respaldo por parte de provincias vinculadas al desarrollo energético y minero. "Los gobernadores miran con beneplácito" este reordenamiento, sostuvo, al considerar que el nuevo jefe de Gabinete mantiene una relación fluida con esos mandatarios y facilitará la implementación de proyectos vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Para el economista, la nueva etapa consolida una alianza entre sectores políticos de centroderecha. "Es un planteo de profundización del rumbo", resumió.

Crecimiento económico, empleo e impacto social

Respecto del desempeño económico, Gambina cuestionó que el Gobierno destaque únicamente los indicadores macroeconómicos. "El gobierno privilegia la comunicación económica de lo que el gobierno dice que es bueno para la economía", afirmó, y calificó como un "fetiche muy grande" el énfasis puesto en el crecimiento del Producto Bruto Interno sin considerar sus efectos sobre la población.

Según explicó, el crecimiento económico convive con un deterioro del empleo formal y del consumo. "Lo que hay es una caída del consumo, de la mayoría de la población, que es lo que explica el cierre de más de 26.000 empresas", aseguró. Además, indicó que el cierre de cuentas bancarias destinadas al pago de salarios refleja una pérdida significativa del empleo registrado.

Finalmente, Gambina advirtió que el nuevo modelo productivo demandará menos mano de obra y planteó un escenario preocupante para el mercado laboral. "Un país de inmigrantes puede terminar siendo un país de emigración", concluyó, al señalar que muchos trabajadores podrían verse obligados a buscar oportunidades fuera de la Argentina si la tendencia actual se mantiene.