Monotributo: cómo será la recategorización y qué controles hará ARCA

La próxima recategorización del monotributo vencerá el 5 de agosto y, según explicó el tributarista Sebastián Domínguez, será necesario esperar la publicación de la inflación de junio para conocer las nuevas escalas. "Va a ser necesario conocer la inflación del mes de junio, la variación del IPC, para con esa variación del IPC de todo el semestre, ahí se van a ajustar todos los parámetros", sostuvo.

El especialista estimó que la inflación semestral rondaría el 17%, lo que implicaría una actualización tanto de las cuotas como de los límites de facturación y del resto de los parámetros del régimen. "La categoría A del monotributo... la cuota se va a actualizar más o menos de 42.300 pesos... a 49.600 pesos", señaló.

No sólo importa la facturación

Domínguez remarcó que uno de los errores más frecuentes es creer que la recategorización depende únicamente de los ingresos. "Mucha gente siempre piensa que la recategorización solamente es en función de facturación, pero la realidad es que no es así", advirtió.

En ese sentido, explicó que también deben revisarse el precio unitario de venta, los alquileres devengados, la superficie afectada a la actividad y el consumo eléctrico, entre otros parámetros. Además, recordó que quienes permanezcan en la misma categoría no deberán realizar ningún trámite.

El tributarista también recomendó revisar cuidadosamente la información que ARCA pondrá a disposición de cada contribuyente. "Eso que hace el fisco es ponerlo a disposición, no implica que eso sea correcto", afirmó, y agregó que los ingresos deben declararse por lo devengado y no por lo efectivamente cobrado.

Controles de ARCA sobre cuentas y billeteras

Respecto de los controles fiscales, Domínguez explicó que actualmente los bancos y billeteras virtuales informan automáticamente determinadas operaciones cuando se superan los 50 millones de pesos mensuales en ingresos, egresos o saldo al cierre del mes.

Sin embargo, aclaró que estar por debajo de ese umbral no implica quedar fuera del radar del organismo. "No hay que confundir eso con que los registros quedan y en el futuro alguien puede tener un problema con esos registros", alertó.

Finalmente, explicó que, aunque determinados movimientos no sean informados de manera automática, ARCA conoce la existencia de las cuentas y puede solicitar posteriormente toda la información bancaria durante una fiscalización. "ARCA puede hacerle un requerimiento a la billetera, al banco y pedirle todos los extractos, todos los movimientos de ese monotributista", concluyó.