Miguel Ponce: "La política exterior argentina tiene que volver a ser una política de Estado"

La decisión del presidente Javier Milei de cancelar su participación en la cumbre del Mercosur para recibir a Flavio Bolsonaro generó preocupación entre los especialistas. Para Miguel Ponce, el contexto exigía priorizar la agenda comercial del bloque regional, especialmente por las negociaciones con la Unión Europea y el posible acuerdo de libre comercio con Japón.

En ese sentido, sostuvo que "hay que hacer una lectura política de esto" y cuestionó el mensaje diplomático que transmite el Gobierno. "El gobierno en estos momentos de incertidumbre global, donde aparecen oportunidades, debiera desideologizar nuestros vínculos diplomáticos para no perjudicar nuestros vínculos comerciales y económicos", afirmó.

El especialista insistió en que la política exterior debe responder a una estrategia de largo plazo. "La política exterior argentina tiene que volver a ser una política de Estado independientemente de quién sea el que gobierna y además poner por delante los intereses nacionales", remarcó.

La incertidumbre internacional condiciona las inversiones

Ponce explicó que la inestabilidad política también repercute sobre la percepción de los inversores. "Están colocadas las empresas en una mirada wait and see, esperar y mirar", señaló, al advertir que persisten dudas sobre la estabilidad política y económica de la Argentina.

Además, consideró que las recientes controversias internas afectan la credibilidad internacional del país. "Argentina está mirada en el centro de la escena básicamente por hechos que no nos hacen bien", afirmó, al señalar que incluso comienzan a surgir cuestionamientos sobre la estabilidad del programa económico.

El conflicto en Medio Oriente mantiene en alerta a los mercados

Respecto de la situación internacional, Ponce recordó que ya había anticipado un escenario complejo para las bolsas mundiales. "El viernes decíamos públicamente que se venía un lunes negro", indicó, al explicar que la escalada militar entre Estados Unidos e Irán elevó la tensión financiera global.

Si bien el anuncio de nuevas negociaciones alivió parcialmente a Wall Street, el especialista consideró que la tregua sigue siendo muy frágil. "Nada hace pensar que la paz esté cerca", aseguró, aunque destacó que los mercados mantienen expectativas de una solución diplomática.

Finalmente, resumió el escenario global con una advertencia: "La incertidumbre es creciente", un factor que seguirá condicionando tanto la economía internacional como las perspectivas para la Argentina.